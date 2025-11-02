Prisión preventiva para adulto mayor de 82 años que confesó haber matado y descuartizado a su hermano en Coquimbo

Este domingo, el Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó la prisión preventiva de un adulto mayor de 82 años que confesó haber matado y descuartizado a su hermano.

El brutal hecho quedó al descubierto en las últimas horas, luego de que la víctima de 75 años fuera encontrada muerta por su hijo dentro de una vivienda ubicada en pasaje Libertad.

Según detalló el tribunal, la situación inició por desencuentros previos, lo que hizo que el adulto mayor atacara con objetos contundentes a su hermano, para luego asfixiarlo hasta provocarle la muerte.

Este hecho generó conmoción en los habitantes de Coquimbo, luego de que el principal sospechoso, de 82 años, confesara haber matado y descuartizado a su propio hermano.

Gracias al trabajo de la PDI, se logró reunir pruebas que acreditan la participación del detenido, quien reconoció los hechos ante el fiscal en dependencias policiales.