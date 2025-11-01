;

FOTO. Declaración de Líderes confirmó que Chile volverá a ser sede de la cumbre APEC

El Presidente Boric invitó a sus pares “a considerar a nuestro país como una puerta de entrada a América Latina” y a “pensar el comercio desde la perspectiva cultural”.

Gonzalo Miranda

Benjamín Quinteros

Presidente Gabriel Boric en APEC 2025

Presidente Gabriel Boric en APEC 2025

La madrugada de este sábado finalizó la participación del Presidente de la República, Gabriel Boric, en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), instancia en la que se confirmó a Chile como sede para el 2032.

En la instancia, el Mandatario se dirigió a sus pares y remarcó la importancia de trabajar en pos de consolidar políticas sociales: “Actualmente, los bienes materiales condicionan muchísimo la expansión de las familias, por lo menos en los países desarrollados y en vías de desarrollo, ofrecer condiciones más seguras y estables para la inclusión de la mujer en el mundo laboral es tremendamente importante”, aseguró.

En lo mismo, Boric destacó la reforma de sala cuna: “que el ser madre no sea una discriminación a la hora de encontrar trabajo. Cuidar es trabajar y entender eso como inclusión al mundo laboral por parte de las mujeres me parece que es fundamental pensando también en la perspectiva demográfica”, indicó.

Ya en el cierre de su intervención, el Mandatario invitó a los otros presidentes “a considerar a nuestro país como una puerta de entrada a América Latina, y pensar el comercio desde la perspectiva cultural”.

Finalmente, la Declaración de Líderes, anunció que las próximas sedes de la cumbre internacional serán en China 2026, Vietnam 2027, México 2028, Singapur 2030, Japón 2031, Chile 2032, Papúa Nueva Guinea 2033 y Perú 2034.

