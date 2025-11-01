Sevilla, con Gabriel Suazo como titular y sin el lesionado Alexis Sánchez, sufrió este sábado una dura goleada por 3-0 en su visita a Atlético de Madrid, por la undécima jornada de La Liga de España.

El equipo de Matías Almeyda resistió durante el primer tiempo, manteniendo su arco en cero. Sin embargo, en el complemento los locales lograron romper la paridad y abrieron marcador a través de un penal convertido por Julián Álvarez (64′).

Más tarde, llegaría una de las grandes polémicas del partido, con Suazo como protagonista. En una acción por el sector derecho, el formado en Colo Colo perdió el balón en una mala salida ante la presión de Giuliano Simeone, quien desbordó con facilidad y envió un centro atrás para que Thiago Almada (77′) marcara el 2-0.

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico del Sevilla reclamaron una falta sobre el lateral chileno, pero el árbitro Alejandro Hernández desestimó una posible infracción y tampoco acudió al VAR para revisar la jugada.

De ahí en más, los de Nervión nunca pudieron volver a meterse en partido y Antoine Griezmann (88′) se encargó de sellar la goleada tras un gran contragolpe, dejando los tres puntos en el Estadio Metropolitano para la alegría del elenco de Diego Simeone.

Con este resultado, Sevilla sumó su tercera derrota consecutiva y se mantuvo en el puesto 11 de la Liga con 13 unidades, lejos de la zona de copas. En tanto, Atlético de Madrid escaló al cuarto lugar con 22 puntos, a cinco del líder Real Madrid (27).

Revisa los goles del triunfo de Atlético de Madrid sobre Sevilla

¡JULIÁN, JULIÁN, JULIÁN! ¡GRAN DEFINICIÓN DE ÁLVAREZ PARA EL 1-0 DEL ATLETI SOBRE SEVILLA!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/b6KGNNMAt0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025

¡CONEXIÓN ARGENTINA Y GOL DE ALMADA! ¡GRAN RECUPERACIÓN DE GIULIANO SIMEONE Y 2-0 EL ATLETI SOBRE SEVILLA!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/FU8YhYtE1k — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025