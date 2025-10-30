;

VIDEOS. Palmeiras hizo historia: remontó una llave casi definida ante Liga de Quito y clasificó a la final de Copa Libertadores

El “Verdao” remontó el 3-0 de la ida y buscará la “Gloria Eterna” ante Flamengo en el partido decisivo.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Alexandre Schneider

La final de la Copa Libertadores ya está definida y, como viene siendo costumbre, dos equipos brasileños disputarán el título del mejor club de Sudamérica.

Este jueves, Palmeiras logró una épica remontada ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, que pese a haber ganado 3-0 en la ida jugada en Ecuador, no pudo resistir la supremacía del “Verdao” y cayó 4-0 en São Paulo. Fernando Cornejo fue titular en el equipo dirigido por Tiago Nunes.

ADN

La hazaña comenzó a gestarse desde temprano en el Allianz Parque, cuando, tras un gran centro de Allan, Ramón Sosa, a los 19 minutos, anticipó a todos en el área y, con un certero cabezazo, abrió la cuenta.

El golpe de verdadera ilusión llegó en la última jugada del primer tiempo, cuando, en el octavo minuto de descuento, Bruno Fuchs cazó un rebote tras una jugada preparada, dejando totalmente golpeado al conjunto universitario, que no fue capaz de levantar cabeza.

La igualdad en la serie llegó gracias a Raphael Veiga (68′), quien con apenas cuatro minutos en cancha fue decisivo para cambiar la historia a favor de los locales. Fue el propio Veiga (82′) quien terminó por sellar el 4-0 con un lanzamiento penal.

Con una remontada que pasará a los libros de historia, Palmeiras se metió en la final de la Copa Libertadores, donde se verá las caras con Flamengo, en un partido programado para el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

