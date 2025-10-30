La noche de este jueves se pondrá fin a la ronda de semifinales y, finalmente, se conocerá la gran final de la Copa Libertadores 2025.

En Brasil, Palmeiras y Liga Deportiva Universitaria de Quito definirán al rival de Flamengo, que ayer dejó en el camino a Racing Club. El conjunto ecuatoriano parte como favorito, luego de imponerse por 3-0 en el duelo de ida.

De cara a la final del torneo continental, programada para el 29 de noviembre que, de momento, mantiene a Lima como sede, Conmebol, en colaboración con la marca Puma, presentó este jueves el balón oficial del partido decisivo.

“El diseño del balón refleja la elegancia y el prestigio de la CONMEBOL Libertadores. Con una base blanca y detalles en negro y dorado, simboliza el brillo del trofeo y la excelencia deportiva que caracteriza al torneo más importante del continente. El icónico logo PUMA Cat, en negro, se destaca como emblema de fuerza y determinación, un recordatorio de la pasión que define al fútbol sudamericano”, explicaron en su página web.

“Fruto de una colaboración que continúa fortaleciendo la conexión entre el deporte y la cultura, este lanzamiento reafirma el compromiso conjunto de PUMA y la CONMEBOL por seguir impulsando el fútbol en la región, celebrando su energía, diversidad y poder de unión”, sentenciaron desde el organismo.