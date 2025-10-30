;

VIDEO. Conmebol presenta el balón oficial de la final de Copa Libertadores 2025: “Refleja elegancia y prestigio”

El partido decisivo del torneo internacional se jugará el 29 de noviembre en Lima.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / JUAN MABROMATA

La noche de este jueves se pondrá fin a la ronda de semifinales y, finalmente, se conocerá la gran final de la Copa Libertadores 2025.

En Brasil, Palmeiras y Liga Deportiva Universitaria de Quito definirán al rival de Flamengo, que ayer dejó en el camino a Racing Club. El conjunto ecuatoriano parte como favorito, luego de imponerse por 3-0 en el duelo de ida.

Revisa también:

ADN

De cara a la final del torneo continental, programada para el 29 de noviembre que, de momento, mantiene a Lima como sede, Conmebol, en colaboración con la marca Puma, presentó este jueves el balón oficial del partido decisivo.

“El diseño del balón refleja la elegancia y el prestigio de la CONMEBOL Libertadores. Con una base blanca y detalles en negro y dorado, simboliza el brillo del trofeo y la excelencia deportiva que caracteriza al torneo más importante del continente. El icónico logo PUMA Cat, en negro, se destaca como emblema de fuerza y determinación, un recordatorio de la pasión que define al fútbol sudamericano”, explicaron en su página web.

“Fruto de una colaboración que continúa fortaleciendo la conexión entre el deporte y la cultura, este lanzamiento reafirma el compromiso conjunto de PUMA y la CONMEBOL por seguir impulsando el fútbol en la región, celebrando su energía, diversidad y poder de unión”, sentenciaron desde el organismo.

Contenido patrocinado

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Javiera Wayne: la modelo que cambió los estándares de belleza en Chile

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Concierto de 31 Minutos tendrá importantes descuentos: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para el show?

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Guía completa para decorar tu hogar esta Navidad en Chile

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Chris Martin y Sophie Turner sorprenden con romance inesperado tras sus recientes rupturas

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Una voz muy querida en Chile: revelan que destacada estrella musical estaría negociando su regreso al Festival de Viña

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Olivia Rodrigo aborda las teorías de su próximo álbum: ¿Qué dijo sobre el título?

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Subasta récord: la guitarra “Kramer Ad” de Eddie Van Halen se vende por más de 2.500 millones de pesos chilenos

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: &#039;Estamos abiertos a...&#039;

Reconocido humorista nacional que canceló su última participación en Festival de Viña podría regresar al certamen: 'Estamos abiertos a...'

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

Tragedia en la TV: muere hija de reconocido animador a los 19 años tras enfrentar problemas de salud mental

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de &#039;Coliseo&#039;

No quedó conforme con la decisión de los jurados: Turrón regresó a la televisión chilena de la mano de 'Coliseo'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad