“Jugó para Flamengo”: en Argentina liquidan a Piero Maza tras eliminación de Racing en Copa Libertadores

Racing se despidió de la Copa Libertadores este miércoles tras igualar 0-0 con Flamengo en el duelo de revancha por las semifinales. El empate le sirvió al cuadro brasileño para ganar la llave y avanzar a la gran final del torneo.

Luego del partido, la prensa argentina apuntó contra Piero Maza, quien fue el encargado de impartir justicia anoche.

El árbitro chileno se llevó varias críticas por los 6 minutos que agregó al final del cotejo. En Argentina consideraron que fue poco tiempo por todas las interrupciones que tuvo el encuentro.

“Lo increíble es que Maza dio solo seis minutos y lo terminó a los 5.43, cuando Rossi iba a sacar del arco. De mínima, y sin llegar a recuperar todo el tiempo perdido, era para entre 10 y 13 minutos adicionales”, señaló Diario Olé.

“¿Racing perdió por eso? No, claramente. Pero está claro que con más minutos, y jugando todo el segundo tiempo en el área rival, podía haber igualado la serie para llevarla a penales. Pero el árbitro, sorpresivamente, metió seis de descuento y jugó para Flamengo”, añadió el medio citado.

En tanto, TyC Sports también cuestionó al réferi nacional por sus decisiones en la parte final del partido: “A los 45 minutos del segundo tiempo se le agregaron otros seis más, los cuales tampoco se disputaron, ya que Maza hizo sonar el pitazo final antes, cuando la pelota se encontraba en manos de Agustín Rossi”.