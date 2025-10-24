;

El fútbol chileno puede tener tres campeones en tres días: los escenarios para vueltas olímpicas entre viernes y domingo

De darse ciertos resultados, se pueden resolver los torneos de Primera División, Primera B y Segunda División Profesional.

Carlos Madariaga

El fútbol chileno puede tener tres campeones en tres días: los escenarios para vueltas olímpicas entre viernes y domingo

El fútbol chileno puede tener tres campeones en tres días: los escenarios para vueltas olímpicas entre viernes y domingo / Agencia Uno / Instagram @dpmchile

Este viernes se reanuda la actividad del fútbol chileno, en un fin de semana que puede ser más que especial.

Esto, pues las tres categorías del balompié nacional podrían consagrar a sus respectivos monarcas. En ADN Deportes te contamos los posibles escenarios para la triple vuelta olímpica.

Revisa también:

ADN

Primera B

Este viernes, el ascenso podría tener a su campeón, con Deportes Copiapó visitando a San Luis de Quillota y Universidad de Concepción recibiendo a Deportes Temuco.

Considerando que estamos en la penúltima fecha, con el “León de Atacama” teniendo dos puntos de ventaja sobre el “Campanil”, los nortinos deben ganar y esperar un empate o caída de los sureños para abrochar su regreso a la máxima categoría del fútbol chileno.

Campeonato Nacional 2025

Aunque quedan, con la de este fin de semana, seis fechas para el final, la ventaja de Coquimbo Unido ya les permite tener opciones de campeonar, pues tienen 14 puntos sobre su escolta más cercano, la UC.

De todas formas, la combinación para que los “piratas” ganen el máximo título este fin de semana es precisa: deben vencer a O’Higgins el domingo y esperar un empate cruzado en el Clásico Universitario.

¿Por qué un triunfo de la U de Chile no les sirve? Esto debido a que los azules tienen un partido pendiente con Everton (5 de noviembre), con lo que matemáticamente deberían esperar aquel resultado para sacar una diferencia ya irrevocable.

Segunda División Profesional

Deportes Puerto Montt tiene la primera opción para quedarse con el trofeo de la tercera categoría en importancia del fútbol chileno.

Los “Hijos del Temporal” tienen seis puntos de ventaja sobre su escolta, Deportes Linares, a cuatro fechas del final.

Para dar la vuelta olímpica el sábado, Deportes Puerto Montt debe vencer a Santiago City en Osorno y esperar una derrota de Deportes Linares ante Trasandino.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad