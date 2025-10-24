El fútbol chileno puede tener tres campeones en tres días: los escenarios para vueltas olímpicas entre viernes y domingo / Agencia Uno / Instagram @dpmchile

Este viernes se reanuda la actividad del fútbol chileno, en un fin de semana que puede ser más que especial.

Esto, pues las tres categorías del balompié nacional podrían consagrar a sus respectivos monarcas. En ADN Deportes te contamos los posibles escenarios para la triple vuelta olímpica.

Primera B

Este viernes, el ascenso podría tener a su campeón, con Deportes Copiapó visitando a San Luis de Quillota y Universidad de Concepción recibiendo a Deportes Temuco.

Considerando que estamos en la penúltima fecha, con el “León de Atacama” teniendo dos puntos de ventaja sobre el “Campanil”, los nortinos deben ganar y esperar un empate o caída de los sureños para abrochar su regreso a la máxima categoría del fútbol chileno.

Campeonato Nacional 2025

Aunque quedan, con la de este fin de semana, seis fechas para el final, la ventaja de Coquimbo Unido ya les permite tener opciones de campeonar, pues tienen 14 puntos sobre su escolta más cercano, la UC.

De todas formas, la combinación para que los “piratas” ganen el máximo título este fin de semana es precisa: deben vencer a O’Higgins el domingo y esperar un empate cruzado en el Clásico Universitario.

¿Por qué un triunfo de la U de Chile no les sirve? Esto debido a que los azules tienen un partido pendiente con Everton (5 de noviembre), con lo que matemáticamente deberían esperar aquel resultado para sacar una diferencia ya irrevocable.

Segunda División Profesional

Deportes Puerto Montt tiene la primera opción para quedarse con el trofeo de la tercera categoría en importancia del fútbol chileno.

Los “Hijos del Temporal” tienen seis puntos de ventaja sobre su escolta, Deportes Linares, a cuatro fechas del final.

Para dar la vuelta olímpica el sábado, Deportes Puerto Montt debe vencer a Santiago City en Osorno y esperar una derrota de Deportes Linares ante Trasandino.