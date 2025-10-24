;

Nicolás Solabarrieta fue el factor clave: revelan por qué Iván Zamorano y Fernando Solabarrieta se distanciaron

El exdelantero de La Roja y el comentarista deportivo pasaron de compartir todos los fines de semana, a no verse más.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

La periodista y exmodelo Daniella Campos entregó nuevos antecedentes sobre la ruptura entre Fernando Solabarrieta e Iván Zamorano, una amistad que habría terminado hace cinco años. Sus declaraciones surgieron luego de su salida de El Internado.

Durante su participación en Que te lo digo, la comunicadora aseguró: “Fernando Solabarrieta con Iván Zamorano se enemistaron por una persona en particular, y esa persona en particular se llama Nicolás Solabarrieta, el hijo de Fernando Solabarrieta, el hijo aquel que todo el mundo conoce porque fue el que entró al reality, porque tiene otros hijos”.

“He ahí de por medio un favor de amistad (...) El inicio de esta discusión parte porque habría intervenido Solabarrieta en el ingreso de Iván Zamorano a ESPN”, añadió.

Revisa también:

ADN

Según la periodista, después de recibir ese respaldo, el exfutbolista le habría prometido apoyo al hijo del periodista. “Le dice: ‘amigo, no te preocupes, yo me haré cargo del futuro futbolístico de Nicolás, mi sobrino’. Y el otro quedó negro, peinado para atrás con gomina y todo… Y dijo: ‘Ay, la hice. Yo nunca le he pedido un favor a un amigo’”, afirmó.

Sin embargo, el ofrecimiento no se concretó. “Esperó y esperó y esperó, y siguió esperando, y nunca más lo llamaron (...) El Nico tenía ofertas en ese minuto en el extranjero, las cuales rechazó esperando la ayuda de aquel amigo y terminó llorando… Y esa ayuda nunca, pero nunca llegó”, contó.

Daniella Campos concluyó que este hecho selló la distancia definitiva entre ambos: “Eso hizo que Fernando Solabarrieta nunca más... Y llevan cinco años sin tener contacto”.

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad