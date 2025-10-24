Nicolás Solabarrieta fue el factor clave: revelan por qué Iván Zamorano y Fernando Solabarrieta se distanciaron

La periodista y exmodelo Daniella Campos entregó nuevos antecedentes sobre la ruptura entre Fernando Solabarrieta e Iván Zamorano, una amistad que habría terminado hace cinco años. Sus declaraciones surgieron luego de su salida de El Internado.

Durante su participación en Que te lo digo, la comunicadora aseguró: “Fernando Solabarrieta con Iván Zamorano se enemistaron por una persona en particular, y esa persona en particular se llama Nicolás Solabarrieta, el hijo de Fernando Solabarrieta, el hijo aquel que todo el mundo conoce porque fue el que entró al reality, porque tiene otros hijos”.

“He ahí de por medio un favor de amistad (...) El inicio de esta discusión parte porque habría intervenido Solabarrieta en el ingreso de Iván Zamorano a ESPN”, añadió.

Según la periodista, después de recibir ese respaldo, el exfutbolista le habría prometido apoyo al hijo del periodista. “Le dice: ‘amigo, no te preocupes, yo me haré cargo del futuro futbolístico de Nicolás, mi sobrino’. Y el otro quedó negro, peinado para atrás con gomina y todo… Y dijo: ‘Ay, la hice. Yo nunca le he pedido un favor a un amigo’”, afirmó.

Sin embargo, el ofrecimiento no se concretó. “Esperó y esperó y esperó, y siguió esperando, y nunca más lo llamaron (...) El Nico tenía ofertas en ese minuto en el extranjero, las cuales rechazó esperando la ayuda de aquel amigo y terminó llorando… Y esa ayuda nunca, pero nunca llegó”, contó.

Daniella Campos concluyó que este hecho selló la distancia definitiva entre ambos: “Eso hizo que Fernando Solabarrieta nunca más... Y llevan cinco años sin tener contacto”.