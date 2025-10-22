¿Quién es la pareja de Fran Maira? Este sería el reconocido cantante urbano que la habría agredido en hotel capitalino

Durante la madrugada del miércoles 22 de octubre de 2025, la cantante Fran Maira, presentó una denuncia por agresión contra su pareja en el interior del Hotel Mandarín Oriental, ubicado en Avenida Presidente Kennedy, comuna de Las Condes, Región Metropolitana.

Según los antecedentes, la discusión habría comenzado en la habitación por motivos sentimentales. Luego, el altercado escaló y la pareja de la artista la habría tomado bruscamente de los brazos para zamarrearla.

Posteriormente, el hombre bajó al estacionamiento del hotel y procedió a romper todos los vidrios del vehículo de Maira. Fue allí cuando personal de seguridad del recinto llamó a Carabineros de Chile, quienes se hicieron presentes y detuvieron al sujeto en el lugar.

Hay que tener en cuenta que si bien inicialmente no se divulgó públicamente la identidad del agresor, el nombre que se reveló más tarde fue el de Joaquín Rodríguez, conocido artísticamente como Nes.

Se trata de un reconocido productor musical y cantante urbano chileno que ha trabajado con exponentes del género como Cris MJ, Marcianeke y Pablo Chill‑E.

A la fecha ha logrado alcanzar importantes niveles de éxitos, estando detrás de temas como Blankita como nieve, Cabaña y Que le de. Además, en diciembre de 2024, su colaboración junto a Cris MJ en Que le de le valió un “Stream de Oro”.

La relación con Fran Maira

La vinculación entre Fran Maira y Nes ya había sido objeto de especulación desde febrero de 2025, a pesar de que Fran Maira no expresaba su estado sentimental con claridad y en diversas entrevistas aseguraba estar enfocada en su trabajo.

“Estoy demasiado bien, en uno de mis mejores momentos en cuanto a mi corazón. Estoy enamorada de mí misma, enfocada en mí misma, así que de verdad no tiene precio dormir tranquila”, comentó en su momento con FMDos.

Al mismo tiempo, se habían observado pistas en redes sociales que vinculaban a ambos exponentes del género urbano, como publicación de imágenes simultáneas en Instagram por parte de Nes.

Hay que recordar que Nes fue detenido por Carabineros esperando los próximos pasos a seguir por parte de la justicia y eventuales cargos. En tanto, Fran Maira no ha entregado declaraciones públicas respecto al hecho, más allá de la denuncia formal.

La situación se enmarca dentro de un caso de violencia intrafamiliar y daños materiales, lo que tiene implicancias tanto legales como sociales respecto del resguardo de la integridad de la artista.