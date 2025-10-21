Niño de Copiapó fue premiado por sus asistencia escolar y viajará al Centro Espacial Nacional de Inglaterra

Con solo cinco años, Emilio Poblete se ganó un reconocimiento que lo llevará mucho más allá de las aulas. El pequeño estudiante del Liceo Católico Atacama, en Copiapó, fue uno de los 16 seleccionados del concurso ‘Haz que Despeguen’, iniciativa de la Fundación Educacional Oportunidad que premia la constancia y compromiso con la educación parvularia.

Gracias a su 98% de asistencia durante el primer semestre, el pequeño viajará junto a su padre al Reino Unido en enero de 2026, donde tendrá la oportunidad de visitar el Centro Espacial Nacional de Inglaterra, ubicado en la ciudad de Leicester.

Su madre, Carolina Blanco, contó al medio Diario Atacama Noticias que este año la familia decidió intentarlo nuevamente luego de no resultar ganadores en la edición anterior: “La segunda fue la vencida”.

“Sabíamos que podía lograrlo, porque solo faltó un día a clases. Nosotros siempre tratamos de incentivar su asistencia siendo parte activa de la comunidad escolar”, comentó.

El premio permitirá a Emilio conocer uno de los espacios más destacados de divulgación científica en Europa, donde se desarrollan exhibiciones interactivas, simuladores, proyecciones en planetario y actividades orientadas especialmente a niños de entre 3 y 5 años.

El concurso ‘Haz que Despeguen’ busca promover la asistencia constante en la educación inicial, etapa considerada clave para el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales.

En su próxima aventura, Emilio Poblete no solo representará a su escuela, sino también el esfuerzo de cientos de familias que valoran el poder transformador de la educación desde los primeros años.