;

Niño de Copiapó fue premiado por sus asistencia escolar y viajará al Centro Espacial Nacional de Inglaterra

El pequeño Emilio Poblete faltó solo un día a clases y fue reconocido en el concurso ‘Haz que Despeguen’.

José Campillay

Niño de Copiapó fue premiado por sus asistencia escolar y viajará al Centro Espacial Nacional de Inglaterra

Con solo cinco años, Emilio Poblete se ganó un reconocimiento que lo llevará mucho más allá de las aulas. El pequeño estudiante del Liceo Católico Atacama, en Copiapó, fue uno de los 16 seleccionados del concurso ‘Haz que Despeguen’, iniciativa de la Fundación Educacional Oportunidad que premia la constancia y compromiso con la educación parvularia.

Gracias a su 98% de asistencia durante el primer semestre, el pequeño viajará junto a su padre al Reino Unido en enero de 2026, donde tendrá la oportunidad de visitar el Centro Espacial Nacional de Inglaterra, ubicado en la ciudad de Leicester.

Su madre, Carolina Blanco, contó al medio Diario Atacama Noticias que este año la familia decidió intentarlo nuevamente luego de no resultar ganadores en la edición anterior: “La segunda fue la vencida”.

Revisa también:

ADN

“Sabíamos que podía lograrlo, porque solo faltó un día a clases. Nosotros siempre tratamos de incentivar su asistencia siendo parte activa de la comunidad escolar”, comentó.

El premio permitirá a Emilio conocer uno de los espacios más destacados de divulgación científica en Europa, donde se desarrollan exhibiciones interactivas, simuladores, proyecciones en planetario y actividades orientadas especialmente a niños de entre 3 y 5 años.

El concurso ‘Haz que Despeguen’ busca promover la asistencia constante en la educación inicial, etapa considerada clave para el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales.

En su próxima aventura, Emilio Poblete no solo representará a su escuela, sino también el esfuerzo de cientos de familias que valoran el poder transformador de la educación desde los primeros años.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad