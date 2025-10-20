Jürgen Klopp, entrenador alemán con gloriosos pasos por el Borussia Dortmund y el Liverpool, es catalogado como uno de los mejores de la historia en su disciplina.

En una reciente entrevista en el canal de YouTube The Diary of a CEO, el DT volvió a referirse a cómo trabajar con grupos de futbolistas de diferentes nacionalidades y culturas, dejando un comentario sobre Argentina que causó revuelo.

“El 50% de las veces trataba a todos los jugadores de la misma forma, y la otra mitad los trataba según lo que necesitaban, pero delante de todos. Entonces, algunos me decían: ‘¿Por qué me tratas así? Jamás le hubieras dicho eso a él’”, comenzó relatando el técnico.

“No, no lo haría. Porque él creció en Argentina, en una casa sin ventanas, y tú creciste en Múnich. ¿Y ahora quieres que te trate como a él? Crecer en lugares como Argentina o Senegal es diferente a crecer en Múnich”, explicó.

En un claro ejemplo de cómo gestionar grupos de futbolistas, el ahora director del fútbol de los equipos Red Bull, volvió a sentar cátedra sobre por qué es considerado un revolucionario del deporte.