;

VIDEO. “No puedo tratar igual a un jugador que creció en Argentina, en una casa sin ventanas, que a uno que nació en Múnich”

Jürgen Klopp, reconocido exentrenador del Liverpool, causó revuelo en redes sociales por un comentario sobre gestión de grupo en el fútbol.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Robbie Jay Barratt - AMA

Jürgen Klopp, entrenador alemán con gloriosos pasos por el Borussia Dortmund y el Liverpool, es catalogado como uno de los mejores de la historia en su disciplina.

En una reciente entrevista en el canal de YouTube The Diary of a CEO, el DT volvió a referirse a cómo trabajar con grupos de futbolistas de diferentes nacionalidades y culturas, dejando un comentario sobre Argentina que causó revuelo.

El 50% de las veces trataba a todos los jugadores de la misma forma, y la otra mitad los trataba según lo que necesitaban, pero delante de todos. Entonces, algunos me decían: ‘¿Por qué me tratas así? Jamás le hubieras dicho eso a él’”, comenzó relatando el técnico.

Revisa también:

ADN

“No, no lo haría. Porque él creció en Argentina, en una casa sin ventanas, y tú creciste en Múnich. ¿Y ahora quieres que te trate como a él? Crecer en lugares como Argentina o Senegal es diferente a crecer en Múnich”, explicó.

En un claro ejemplo de cómo gestionar grupos de futbolistas, el ahora director del fútbol de los equipos Red Bull, volvió a sentar cátedra sobre por qué es considerado un revolucionario del deporte.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad