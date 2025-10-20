VIDEO. “No puedo tratar igual a un jugador que creció en Argentina, en una casa sin ventanas, que a uno que nació en Múnich”
Jürgen Klopp, reconocido exentrenador del Liverpool, causó revuelo en redes sociales por un comentario sobre gestión de grupo en el fútbol.
Jürgen Klopp, entrenador alemán con gloriosos pasos por el Borussia Dortmund y el Liverpool, es catalogado como uno de los mejores de la historia en su disciplina.
En una reciente entrevista en el canal de YouTube The Diary of a CEO, el DT volvió a referirse a cómo trabajar con grupos de futbolistas de diferentes nacionalidades y culturas, dejando un comentario sobre Argentina que causó revuelo.
“El 50% de las veces trataba a todos los jugadores de la misma forma, y la otra mitad los trataba según lo que necesitaban, pero delante de todos. Entonces, algunos me decían: ‘¿Por qué me tratas así? Jamás le hubieras dicho eso a él’”, comenzó relatando el técnico.
“No, no lo haría. Porque él creció en Argentina, en una casa sin ventanas, y tú creciste en Múnich. ¿Y ahora quieres que te trate como a él? Crecer en lugares como Argentina o Senegal es diferente a crecer en Múnich”, explicó.
En un claro ejemplo de cómo gestionar grupos de futbolistas, el ahora director del fútbol de los equipos Red Bull, volvió a sentar cátedra sobre por qué es considerado un revolucionario del deporte.
