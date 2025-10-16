“Y qué andai weand...acá”: Venezolano dice que en Chile “ser feliz es un delito” tras clausura de café donde cantó Feid

En septiembre pasado, el cantante colombiano Feid desató una locura en la comuna de Providencia. De improviso, Ferxxo fue protagonista de un Coffe Party en Kafera en General Holley.

La respuesta de los fanáticos fue masiva. Ansiosos por obtener un registro, o simplemente por corear sus canciones, hasta se subieron a los techos aledaños para dar un vistazo al “juglar” moderno.

Pero el hito artístico no quedó ahí. Recientemente el recinto capitalino fue clausurado por la municipalidad, pese a que ya se habían pagado las multas propias de un evento no autorizado.

Las repuestas fueron múltiples y a las críticas se sumó un ciudadano venezolano en Chile, quién desplegó su propio análisis sociológico a través de las redes sociales. Y obtuvo respuestas.

“Probablemente los nacionales de acá me funen. Pero, yo siento que Chile es el único país del mundo donde ser feliz es un delito“, partió diciendo @andresgarcie.

Si bien se encargó de decir que el país y su gente la gustaban, no puedo pasar por alto la consecuencia de la presentación.

“Esparcimientos como este ayudan. Hacen feliz a su gente. Yo no soy consumidor de la música de Feid, no me gusta, pero lo vi bien", añadió.

“Yo sé que me van a salir comentarios llamándome ‘bananero’, me gusta la banana, es una de mis frutas favoritas”, adelantó.

Las réplicas no se hicieron esperar. “Partiste bien, pero entraste a criticar! Los que vivimos acá debemos adaptarnos y ya! Es la ley son sus reglas y ya!“, le dijeron.

“Bueno, ahora conociste un país donde existen leyes. Si no les gusta, la puerta es ancha”, señaló otro.

“Y qué andai weand...acá”, lanzó un tercero.