;

“Pasé más de 27 horas esperando en el hospital”: el crudo relato de la espera de mujer que sufrió accidente con hinchas de la U

La mujer fue derribada, según ella “sin intención”, en Plaza Chacabuco mientras los forofos huían de Carabineros. “Lo que pasé en el hospital fue lo peor”, dijo a ADN.cl.

Martín Neut

Plaza Chacabuco - Hinchas de la U

Plaza Chacabuco - Hinchas de la U

Alfa Iturrieta, de 69 años, relató cómo el pasado lunes 13 de octubre fue empujada y derribada por un grupo de barristas de Universidad de Chile que huían de Carabineros, mientras cruzaba la avenida Hipódromo de Chile, cerca de la estación Plaza Chacabuco.

Tras el triunfo de las azules por 2 a 1 contra Palestino, en el Estadio Santa Laura, se registraron disturbios en las cercanías de recinto con participación de Carabineros. Un lamentable hecho que se ha vuelto recurrente.

Revisa también:

ADN

“Se viene toda la turba encima de nosotros (…) fue así como que me tiraron al suelo. No creo que hayan querido hacerlo, pero se armó una batahola y yo estaba en el medio”, contó a ADN.cl.

“Pasé 27 horas sentada en una silla”

Alfa venía de su trabajo y había seguido las indicaciones del personal del Metro, que la desvió para evitar encontrarse con los hinchas. Tras el golpe, fue un transeúnte quien la auxilió y la trasladó al Hospital San José.

“Si mis dos hijas no van y se meten a la mala a urgencia, yo todavía estaría allá. Creo que lo que pasé en el hospital fue lo peor. Pasé 27 horas sentada en una silla, sin alimentación, sin dormir, mis hijos turnándose para acompañarme”, denunció la mujer.

Los exámenes médicos descartaron fracturas, aunque debió recibir puntos en sus heridas, y actualmente se encuentra en reposo en su hogar, en la comuna de Independencia. Alfa asegura que, sin duda, “lo que pasé en el hospital fue lo peor”.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad