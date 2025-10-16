“Pasé más de 27 horas esperando en el hospital”: el crudo relato de la espera de mujer que sufrió accidente con hinchas de la U

Alfa Iturrieta, de 69 años, relató cómo el pasado lunes 13 de octubre fue empujada y derribada por un grupo de barristas de Universidad de Chile que huían de Carabineros, mientras cruzaba la avenida Hipódromo de Chile, cerca de la estación Plaza Chacabuco.

Tras el triunfo de las azules por 2 a 1 contra Palestino, en el Estadio Santa Laura, se registraron disturbios en las cercanías de recinto con participación de Carabineros. Un lamentable hecho que se ha vuelto recurrente.

“Se viene toda la turba encima de nosotros (…) fue así como que me tiraron al suelo. No creo que hayan querido hacerlo, pero se armó una batahola y yo estaba en el medio”, contó a ADN.cl.

“Pasé 27 horas sentada en una silla”

Alfa venía de su trabajo y había seguido las indicaciones del personal del Metro, que la desvió para evitar encontrarse con los hinchas. Tras el golpe, fue un transeúnte quien la auxilió y la trasladó al Hospital San José.

“Si mis dos hijas no van y se meten a la mala a urgencia, yo todavía estaría allá. Creo que lo que pasé en el hospital fue lo peor. Pasé 27 horas sentada en una silla, sin alimentación, sin dormir, mis hijos turnándose para acompañarme”, denunció la mujer.

Los exámenes médicos descartaron fracturas, aunque debió recibir puntos en sus heridas, y actualmente se encuentra en reposo en su hogar, en la comuna de Independencia. Alfa asegura que, sin duda, “lo que pasé en el hospital fue lo peor”.