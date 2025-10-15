Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 15 de octubre y quién transmite por TV? / Buda Mendes - FIFA

Hoy, miércoles 15 de octubre, continúa la actividad del Mundial Sub 20 en Chile, donde se disputarán las semifinales.

La agenda de esta jornada dispone de dos partidos en dos ciudades del país.

Estadio Elías Figueroa

La programación del Mundial Sub 20 hoy 15 de octubre comenzará las 17:00 horas, donde Francia se medirá con Marruecos, encuentro que tendrá transmisión en la señal de D Sports.

Estadio Nacional

En Ñuñoa, la acción arrancará a las 20:00 horas, donde Argentina enfrentará a Colombia. El partido será transmisión de ADN Deportes y por TV en las señales de Chilevisión y D Sports.