Fin a los rumores: ANFP confirma los radicales cambios que tendrá el fútbol chileno en 2026 / Oscar Guerra

Era un secreto a voces, pero este martes la ANFP lo confirmó: el fútbol chileno tendrá un cambio radical a partir del próximo año.

El ente rector emitió un comunicado indicando que “el Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) aprobó, con el voto favorable de 31 clubes, el acuerdo alcanzado por la Comisión Negociadora con TNT/CDF, a fin de resolver todas las diferencias y asuntos pendientes entre las partes”.

Tal como adelantó ADN Deportes en las últimas horas, este acuerdo reforma la actual Supercopa, que pasará a disputarse bajo un formato de “final four”, donde los subcampeones de la Copa Chile y del Campeonato Nacional se sumarán a los monarcas de ambas competencias.

También se incorpora un nuevo torneo, denominado Copa de la Liga, que contará con cuatro grupos de cuatro equipos. Clasificarán los dos mejores de cada zona a la fase de eliminación directa.

Además, se confirmaron los montos que los clubes deberán dejar de percibir para comenzar a pagar la indemnización a TNT Sports por los partidos suspendidos entre 2019 y 2020 debido al Estallido Social y la pandemia del Covid-19.

Por último, se creará una comisión permanente entre la ANFP y TNT para la programación de partidos, con el objetivo de no volver a tener problemas con las reprogramaciones de encuentros.