;

Fin a los rumores: ANFP confirma los radicales cambios que tendrá el fútbol chileno en 2026

A través de un comunicado, el ente rector dio a conocer los nuevos formatos para el balompié nacional.

Javier Catalán

Fin a los rumores: ANFP confirma los radicales cambios que tendrá el fútbol chileno en 2026

Fin a los rumores: ANFP confirma los radicales cambios que tendrá el fútbol chileno en 2026 / Oscar Guerra

Era un secreto a voces, pero este martes la ANFP lo confirmó: el fútbol chileno tendrá un cambio radical a partir del próximo año.

El ente rector emitió un comunicado indicando que “el Consejo de Presidentes de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) aprobó, con el voto favorable de 31 clubes, el acuerdo alcanzado por la Comisión Negociadora con TNT/CDF, a fin de resolver todas las diferencias y asuntos pendientes entre las partes”.

Tal como adelantó ADN Deportes en las últimas horas, este acuerdo reforma la actual Supercopa, que pasará a disputarse bajo un formato de “final four”, donde los subcampeones de la Copa Chile y del Campeonato Nacional se sumarán a los monarcas de ambas competencias.

Revisa también:

ADN

También se incorpora un nuevo torneo, denominado Copa de la Liga, que contará con cuatro grupos de cuatro equipos. Clasificarán los dos mejores de cada zona a la fase de eliminación directa.

Además, se confirmaron los montos que los clubes deberán dejar de percibir para comenzar a pagar la indemnización a TNT Sports por los partidos suspendidos entre 2019 y 2020 debido al Estallido Social y la pandemia del Covid-19.

Por último, se creará una comisión permanente entre la ANFP y TNT para la programación de partidos, con el objetivo de no volver a tener problemas con las reprogramaciones de encuentros.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad