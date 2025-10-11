;

Hombre paralizado vuelve a caminar gracias a un fármaco experimental que regenera los nervios

El ensayo clínico mostró mejoras notables en fuerza, equilibrio y movimiento, sin necesidad de cirugía ni terapias invasivas.

Javiera Rivera

Imágen referencial

Imágen referencial / SDI Productions

Un avance médico que parece sacado de la ciencia ficción está dando esperanza a miles de personas con lesiones medulares.

Se trata de Larry Williams, un hombre de 58 años que quedó paralizado tras un accidente en bicicleta y que logró volver a caminar gracias a un fármaco experimental desarrollado en Estados Unidos.

Según información publicada en New York Post, el medicamento, llamado NVG-291, es un péptido inyectable que está siendo probado en un ensayo clínico de fase 2.

La sustancia actúa bloqueando las señales que impiden el crecimiento de las fibras nerviosas después de una lesión, permitiendo que los nervios dañados se regeneren y restablezcan la conexión con el cerebro.

Williams sufrió una fractura en las vértebras cervicales y permaneció paralizado durante semanas.

Sin embargo, tras el tratamiento, su progreso fue sorprendente: pasó de tardar 45 segundos en caminar 10 metros con ayuda de un andador, a hacerlo en solo 15 segundos.

Más de un año después de haber finalizado el ensayo, el paciente sigue mejorando, incluso sin recibir más dosis. “Puedo mantenerme de pie y levantar un pie por 30 segundos sin apoyo. Antes no podía hacerlo ni por tres”, contó Williams a Fox News Digital, emocionado por su recuperación.

Al respecto, la doctora Mónica Pérez, científica del Shirley Ryan AbilityLab y profesora de la Universidad Northwestern, explicó que el medicamento busca “reparar el sistema nervioso central” de forma segura y sencilla, sin necesidad de cirugías o terapias celulares invasivas.

Aunque aún falta investigación para determinar la duración de sus efectos, este descubrimiento podría convertirse en el primer tratamiento eficaz para lesiones medulares, una condición que hasta hoy no tiene cura.

