;

VIDEO. Carla Jara contestó sin filtro a una posible reconciliación con Kaminski: esto es lo que reveló

La figura de TVN se sinceró con todo sobre su polémico quiebre y los rumores de que se habrían acercado en las últimas semanas.

Soledad Reyes

Carla Jara contestó sin filtro a una posible reconciliación con Kaminski: esto es lo que reveló

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, Carla Jara decidió abrir su corazón tras meses del polémico quiebre con Francisco Kaminski.

Es que la animadora de TVN reveló situaciones que, hasta ahora, no había querido comentar públicamente, pero que ahora sacó a la luz.

Incluso, se dio el tiempo de responder a Diana Bolocco sobre los rumores que se han multiplicado en las últimas semanas, donde se habló de un acercamiento entre ambos luego de la ruptura del locutor con Camila Andrade.

La verdad de Carla Jara

“Es un ‘no’ rotundo, yo jamás he vuelto con un ex, creo que las segundas vueltas nunca son buenas, además, que en la forma que se terminó mi matrimonio, es imposible volver con él”, declaró.

Y agregó que “si bien lo perdoné, pero uno no olvida… sería súper tortuoso estar con alguien en el cual no confías…”.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad