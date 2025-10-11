Carla Jara contestó sin filtro a una posible reconciliación con Kaminski: esto es lo que reveló

En un nuevo capítulo de Podemos Hablar, Carla Jara decidió abrir su corazón tras meses del polémico quiebre con Francisco Kaminski.

Es que la animadora de TVN reveló situaciones que, hasta ahora, no había querido comentar públicamente, pero que ahora sacó a la luz.

Incluso, se dio el tiempo de responder a Diana Bolocco sobre los rumores que se han multiplicado en las últimas semanas, donde se habló de un acercamiento entre ambos luego de la ruptura del locutor con Camila Andrade.

La verdad de Carla Jara

“Es un ‘no’ rotundo, yo jamás he vuelto con un ex, creo que las segundas vueltas nunca son buenas, además, que en la forma que se terminó mi matrimonio, es imposible volver con él”, declaró.

Y agregó que “si bien lo perdoné, pero uno no olvida… sería súper tortuoso estar con alguien en el cual no confías…”.