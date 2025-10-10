;

Inicia juicio contra un único imputado por homicidio de médico Nicolás Pinochet y entrega crudo relato: “Tenía sangre en las manos y pantalón”

Fiscalía presentó testimonios, videos y declaración de testigo que asegura confesión del acusado, mientras defensa cuestiona imputación.

Martín Neut

Imputado por homicidio de médico Nicolás Pinochet

En el Tribunal Oral en lo Penal de La Serena se inició el juicio por el homicidio del médico Nicolás Pinochet, ocurrido la madrugada del 9 de julio de 2024.

La Fiscalía calificó el crimen como un hecho de “inhumanidad de grandes dimensiones” y busca esclarecer los hechos con pruebas testimoniales, videográficas y peritajes policiales, según explicó el fiscal Nicolás Nicoreanu.

El único imputado presente, C.A.L., de nacionalidad venezolana, entregó su versión de lo ocurrido. Según Diario El Día, C.A.L. relató que esa noche consumía alcohol y cocaína con su pareja, K.R., y su amigo, Omar Arriaza, actualmente prófugo.

Según el acusado, conocieron al médico de manera casual durante la compra de un parlante y luego salieron a buscar drogas juntos. “Lo vi agitado y con sangre en las manos y el pantalón”, afirmó sobre su encuentro con Arriaza, quien, en tono irónico, le habría comentado que había matado al doctor.

El lunes se espera el veredicto

El caso también incluye la declaración anticipada de K.D., expareja de C.A.L., quien aseguró que el acusado le confesó el homicidio y la amenazó: “Me dijo: ‘lo matamos’ (…) si hablaba le haría daño a su familia”, señaló.

Por su parte, la defensa sostiene que la Fiscalía busca atribuir todos los delitos a C.A.L. ante la ausencia de Arriaza y adelantó que presentará un informe psicológico que describe al imputado como “una persona sin rasgos criminológicos ni conductas violentas” y sin antecedentes penales.

Durante la primera jornada también declararon —a puertas cerradas— el padre de la víctima y un perito de la PDI encargado de analizar el cuerpo del médico.

El tribunal continuará con nuevas declaraciones y presentación de pruebas, y se espera que los alegatos finales y el veredicto se conozcan el lunes.

