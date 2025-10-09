Nuevo operativo de Bomberos en el Ministerio de Justicia por olor a humo en pleno centro de Santiago

Un nuevo operativo de Bomberos se desarrolló la tarde de este jueves en el edificio del Ministerio de Justicia, ubicado en Morandé 107, en pleno centro de Santiago, luego de que se reportara un fuerte olor a gas cuyo origen aún no ha sido determinado.

Producto de la situación, se activaron las alarmas de incendio desde el cuarto piso hacia arriba, movilizando a varias unidades de emergencia hasta el lugar.

Agencia Uno

En tanto, según información preliminar recogida por EMOL, no fue necesario evacuar a los funcionarios.

El tránsito en las inmediaciones fue desviado temporalmente por seguridad, mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.

Este hecho ocurre a menos de 48 horas de otro procedimiento en el mismo edificio, cuando una emanación de humo —provocada por un chaff eléctrico— obligó a evacuar las dependencias del Ministerio.