;

Nuevo operativo de Bomberos en el Ministerio de Justicia por olor a humo en pleno centro de Santiago

El incidente se produce apenas dos días después de otra emergencia en el mismo edificio, donde una falla en un chaff eléctrico generó una densa humareda que obligó a evacuar las oficinas de la cartera.

Nelson Quiroz

REFERENCIAL

REFERENCIAL

Un nuevo operativo de Bomberos se desarrolló la tarde de este jueves en el edificio del Ministerio de Justicia, ubicado en Morandé 107, en pleno centro de Santiago, luego de que se reportara un fuerte olor a gas cuyo origen aún no ha sido determinado.

Producto de la situación, se activaron las alarmas de incendio desde el cuarto piso hacia arriba, movilizando a varias unidades de emergencia hasta el lugar.

ADN

Agencia Uno / FOTO: LUIS BOZZO B./AGENCIAUNO

En tanto, según información preliminar recogida por EMOL, no fue necesario evacuar a los funcionarios.

Revisa también

ADN

El tránsito en las inmediaciones fue desviado temporalmente por seguridad, mientras se realizaban las inspecciones correspondientes.

Este hecho ocurre a menos de 48 horas de otro procedimiento en el mismo edificio, cuando una emanación de humo —provocada por un chaff eléctrico— obligó a evacuar las dependencias del Ministerio.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad