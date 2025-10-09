La rama femenina de Colo Colo saca la cara por el Centenario del club. Este jueves, las ‘albas’ vencieron a San Lorenzo de Argentina y avanzaron de ronda en la Copa Libertadores Femenina 2025.

Con puntaje perfecto, y sin goles en contra, las pupilas de la brasileña Tatiele Silveira avanzaron a la fiesta de las ocho mejores del torneo continental de clubes y ahora se verán las caras con una de las rivales que tuvo la Universidad de Chile en la fase grupal.

Libertad de Paraguay será la siguiente valla de Colo Colo para meterse en las semifinales del torneo y así buscar la segunda Copa Libertadores de la rama para el cuadro ‘popular’.

Dicho compromiso quedó programado para el próximo domingo 12 de octubre, desde las 16:00 horas, en el Estadio Florencio Sola de Banfield, en Buenos Aires, Argentina.

De avanzar, jugarán con las ganadoras de la llave entre São Paulo y Deportivo Cali. A las brasileñas ya las vencieron por la cuenta mínima hace unos días, mientras que las colombianas también fueron rivales de las ‘leonas’ en el Grupo D.