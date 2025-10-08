;

AUDIO. “Nos robaron una Libertadores bajo su mandato”: el recuerdo de un histórico de la U que fue dirigido por Miguel Russo

Cristián Castañeda abordó el fallecimiento del entrenador argentino en conversación con Los Tenores de la Tarde.

Javier Catalán

Cristián Castañeda despide a Miguel Ángel Russo

Cristián Castañeda despide a Miguel Ángel Russo

Conmoción mundial ha causado la muerte de Miguel Ángel Russo, entrenador argentino que dirigía a Boca Juniors y que falleció tras una implacable lucha contra un cáncer de vejiga.

El DT, en los inicios de su carrera como entrenador, tuvo un paso por la Universidad de Chile en 1996, alcanzando las semifinales de la Copa Libertadores. Uno de los miembros de ese histórico plantel azul, Cristián Castañeda, conversó sobre el técnico con Los Tenores de la Tarde.

“Una pena, tenemos muchas anécdotas con Miguel. Nos sentimos estafados porque nos robaron una Libertadores bajo su mandato. Los mejores recuerdos para él”, dijo el exseleccionado nacional.

“Era muy futbolero, era de los que no se cansaba, porque amaba lo que hacía; era su pasión. Él se aferró al fútbol para hacer más llevadera su enfermedad”, agregó.

Además, se refirió a la subasta de la camiseta del Mundial 1998 que usó con La Roja, la cual está vendiendo para financiar una complicada operación de su nieto.

Uno no puede meterse la mano al bolsillo y sacar 50 mil dólares para una operación, entonces es una manera de conseguir dinero para la operación de mi nieto. Es algo complicado, pero al menos tiene solución y lo queremos llevar de la mejor manera”, comentó.

Apelo a que quien se quede con la camiseta la guarde, porque tiene 27 años y está muy ligada a una etapa muy linda, no solo mía, también del fútbol chileno. Espero que quede en buenas manos”, sentenció Castañeda.

