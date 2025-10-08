;

“El guionista del presidente”: sátira política regresa a Mori Vitacura ahora con Andrés Velasco en el rol protagónico

Escrita por los dramaturgos uruguayos Fernando Schmidt y Christian Ibarzabal, la obra reflexiona en torno al poder y la construcción de relatos políticos en tiempos de crisis.

ADN Radio

"El guionista del presidente": sátira política regresa a Mori Vitacura ahora con Andrés Velasco en el rol protagónico

El montaje, dirigido colectivamente, cuenta con un elenco de lujo encabezado por Andrés Velasco, acompañado por Carlos Díaz y Christian Zúñiga. La trama sitúa al presidente de una república ficticia en un escenario adverso: aprobación en caída libre, coalición dividida y “acusaciones infundadas” que amenazan con sepultar su liderazgo.

Frente a ello, el mandatario buscará distraer a la ciudadanía con una “cortina de humo” diseñada por su edecán de confianza y un guionista estrella contratado para reescribir la narrativa de su gobierno.

Velasco, quien asume el papel del presidente, explica lo que lo atrajo del desafío: “Para muchos un presidente es una figura cuestionable. Independiente del color político o del país que sea, no son pocos los que han sido juzgados y condenados por sus barbaridades o torpezas mayúsculas. Eso resulta muy atractivo para una comedia: poder reírnos todos de un presidente intentando dar una imagen que sabemos que es falsa. Ridículo por decir lo menos pero chistoso, muy chistoso”.

El actor añade que lo que espera del público es complicidad: “La tranquilidad de que todos nos reímos de lo mismo. Que la realidad no dista tanto de la ficción y que sabemos que reírnos es una buena forma de pasar el trago amargo, cuando lo que pasa frente a nuestros ojos es absurdamente patético. Debemos respetar solemnemente la figura de un presidente, pero en el fondo, con suerte, nos despierta compasión”.

ADN

Por su parte, Carlos Díaz encarna a Gino Paredes, un guionista eficiente y creativo que deberá poner su talento al servicio de una operación política: “Mi personaje llega a pedido del presidente para ayudarlo a desviar la atención de la ciudadanía. Su trabajo es darle otra mirada al pueblo para que no se quede solamente con las medidas económicas que está proponiendo”.

En tanto, Christian Zúñiga interpreta a Serafini, el secretario de Estado sumiso e incondicional, dispuesto a todo por servir a la patria, incluso a representar un papel en el guión escrito por Paredes.

Con humor inteligente y un ritmo vertiginoso, “El guionista del presidente” pone en escena la mediatización de la política y los límites difusos entre la realidad y la ficción, planteando una pregunta inquietante: ¿cuánto hay de guión en lo que creemos que es la vida real?

Las funciones se realizarán en Mori Vitacura el jueves 2 de octubre, viernes y sábados a las 20:30 horas. Las entradas están disponibles en Ticketmaster y en boleterías de Teatro Mori.

EL GUIONISTA DEL PRESIDENTE

Fecha: Del 2 de octubre al 6 de diciembre

Hora: Jueves 2/10, a las 20.30 hrs | Viernes y sábado, a las 20.30 hrs

Lugar: Mori Vitacura (Av. Bicentenario 3800, Vitacura)

Duración: 110 minutos

Edad recomendada: +14 años

