“Contigo, donde Chile nos necesita”: TECHO activa colecta nacional con foco en inclusión habitacional y financiera

Donaciones disponibles en la app de BancoEstado, techochile.org y CajaVecina; 2.000 voluntarios saldrán a las calles hasta el 13 de octubre.

Mario Vergara

TECHO-Chile dio el vamos a su Colecta 2025 con una novedad estratégica: una alianza con BancoEstado que, además de recaudar fondos, busca impulsar inclusión habitacional y financiera en barrios vulnerables.

La campaña, bajo el lema “Contigo, donde Chile nos necesita”, estará abierta hasta el 13 de octubre. Las donaciones podrán realizarse en la app de BancoEstado, en techochile.org y en más de 43.000 puntos CajaVecina, mientras 2.000 voluntarios recorrerán las calles a lo largo del país.

Según la organización, el acuerdo no solo apunta a financiar soluciones habitacionales, sino también a desplegar programas de educación financiera, herramientas de ahorro y apoyo al emprendimiento local, integrando la experiencia territorial de TECHO con la red del banco estatal.

“El techo que se llueve, el piso de tierra y los niños sin espacio digno para estudiar siguen siendo una realidad. Con la ayuda de todos, podemos crear un Chile más justo e inclusivo”, señaló su director ejecutivo, Gonzalo Rodríguez, al invitar a sumarse como donantes o voluntarios digitales.

Durante la semana de colecta, la meta es movilizar a la ciudadanía para acelerar proyectos comunitarios y mejorar condiciones de habitabilidad, a la vez que se fortalecen capacidades económicas de las familias a través de educación financiera y acompañamiento.

Para donar, las personas podrán usar el botón de aporte en la app de BancoEstado, el sitio web de TECHO y los comercios adheridos a CajaVecina, con tarjetas de débito, crédito y billeteras digitales. La invitación es a participar hasta el 13 de octubre y multiplicar el impacto en los territorios que más lo necesitan.

