Tomás Barrios comienza con el pie derecho y Matías Soto vuelve a ganar a nivel Challenger tras poco menos de un mes

Los dos tenistas nacionales superaron el debut en Cali.

Carlos Madariaga

Tomás Barrios comienza con el pie derecho y Matías Soto vuelve a ganar a nivel Challenger tras poco menos de un mes

/ Hans Scott

El tenis chileno pondrá sus ojos esta semana en el Challenger de Cali, con dos de sus representantes en el cuadro principal.

De hecho, el máximo candidato al título es Tomás Barrios, 137 del mundo.

La actual cuarta mejor raqueta nacional superó con éxito el debut en Colombia tras vencer por un claro 6/1 y 6/2 al mexicano Alex Hernández, 444 del escalafón planetario.

El próximo rival de Tomás Barrios saldrá del cruce entre el argentino Luciano Ambrogi y el paraguayo Daniel Vallejo, este último, su verdugo en el Challenger de Antofagasta.

El otro chileno en Cali es Matías Soto, que pudo acabar con una racha negativa de resultados, considerando que acumulaba tres derrotas seguidas en el circuito.

El copiapino, actual 286 del planeta, trabajó de buena manera para imponerse al local Miguel Tobón, 593 del mundo, por parciales de 7/6 y 6/3. Su próximo rival será el argentino Juan Pablo Ficovich, 147° ATP y segundo cabeza de serie del cuadro.

