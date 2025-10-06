;

Metro de Santiago anuncia cierre en varias estaciones de Línea 5

A través de sus redes sociales, el sistema de transporte público informó que por “persona en la vía”, el tramo se encuentra sin servicio.

Mario Vergara

Una compleja situación es la que vive el Metro de Santiago durante este lunes 6 de octubre, luego de que se informara la suspensión del servicio en Línea 5

A través de sus redes sociales, el sistema de transportes informó que “Por persona en la vía, servicio en #L5 solo está disponible entre Plaza de Maipú/ Baquedano y Ñuble/Vicente Valdés”.

Respecto a la reposición del servicio, Metro de Santiago adelantó que de momento no hay exactitud respecto aquello, por lo que ofrece vías alternativas para la movilización de las personas.

Noticia en desarrollo…

¿Estás enfrentando una crisis o conoces a alguien en esa situación?

No estás solo, y no estás sola. Recuerda que en la prevención del suicidio, el Ministerio de Salud cuenta con el fono *4141 que funciona de manera gratuita las 24 horas del día. Ahí, atienden psicólogos especializados.

La Salud Mental es responsabilidad de todos: Observa, Escucha y Actúa. Revisa información oficial del Minsal en este link.

