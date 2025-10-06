Metro de Santiago anuncia cierre en varias estaciones de Línea 5

Una compleja situación es la que vive el Metro de Santiago durante este lunes 6 de octubre, luego de que se informara la suspensión del servicio en Línea 5

A través de sus redes sociales, el sistema de transportes informó que “Por persona en la vía, servicio en #L5 solo está disponible entre Plaza de Maipú/ Baquedano y Ñuble/Vicente Valdés”.

18:44 hrs. Las siguientes estaciones se encuentran cerradas:

❌Parque Bustamante

❌Santa Isabel

❌Irarrazaval
— Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) October 6, 2025

Respecto a la reposición del servicio, Metro de Santiago adelantó que de momento no hay exactitud respecto aquello, por lo que ofrece vías alternativas para la movilización de las personas.

