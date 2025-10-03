;

Flores azules este 3 de octubre: ¿Por qué se regalan y cuál es su significado?

En octubre se celebra un romántico día que se caracteriza con dar flores azules a esa persona especial. Revisa aquí de qué se trata.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / Wah Ray Tsang

En septiembre se llevó a cabo la masiva tradición de regalar y recibir flores amarillas, que cada vez agarra más fuerza en nuestro país. Y ahora, con la llegada de octubre, se replica lo mismo, esta vez con flores azules.

La tradición viene desde México, donde en 2016 se fijó el Día del Novio, por lo que muchas parejas compartían en redes sociales fotos con flores azules, lo que se volvió viral.

Revisa también

ADN

Esto rápidamente se popularizó en el resto de Latinoamérica, formando parte del calendario de las parejas para expresar su afecto de una forma distinta.

Flores azules en octubre: ¿Qué día se regalan y cuál es su significado?

La tradición de regalar y recibir flores azules se celebra este viernes 3 de octubre y busca festejar el Día del Novio (a), donde este accionar representa el amor, la fidelidad y la confianza en la pareja.

ADN

Getty Images / kieferpix

De acuerdo al sitio 1800 Flowers, el color azul simboliza paz y tranquilidad, lo que también puede ayudar a liberar sentimientos negativos o de estrés.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad