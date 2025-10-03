Flores azules este 3 de octubre: ¿Por qué se regalan y cuál es su significado?

En septiembre se llevó a cabo la masiva tradición de regalar y recibir flores amarillas, que cada vez agarra más fuerza en nuestro país. Y ahora, con la llegada de octubre, se replica lo mismo, esta vez con flores azules .

La tradición viene desde México, donde en 2016 se fijó el Día del Novio, por lo que muchas parejas compartían en redes sociales fotos con flores azules, lo que se volvió viral.

Esto rápidamente se popularizó en el resto de Latinoamérica , formando parte del calendario de las parejas para expresar su afecto de una forma distinta.

Flores azules en octubre: ¿Qué día se regalan y cuál es su significado?

La tradición de regalar y recibir flores azules se celebra este viernes 3 de octubre y busca festejar el Día del Novio (a), donde este accionar representa el amor, la fidelidad y la confianza en la pareja.

De acuerdo al sitio 1800 Flowers, el color azul simboliza paz y tranquilidad, lo que también puede ayudar a liberar sentimientos negativos o de estrés.