“El tiempo es crítico”: detallan grave estado de salud de joven prioridad nacional para trasplante de hígado urgente

La familia y médicos instan a la comunidad a donar órganos y sangre mientras Martín espera un trasplante urgente de hígado.

Martín Lucero Madariaga, un joven de 18 años de Valparaíso, se encuentra en estado crítico y en lista de prioridad nacional para recibir un trasplante de hígado en el Hospital Dr. Sótero del Río, centro de referencia nacional para este tipo de procedimientos.

Según explicó el médico Rolando Rebolledo, jefe el programa de trasplante hepático del recinto, el afectado presenta una falla hepática fulminante que podría estar relacionada con un medicamento o con algún componente autoinmune, aunque la causa exacta aún se investiga.

El tiempo es crítico. Martín está en la UCI y hay pocas medidas que puedan mantener su condición hasta que llegue un trasplante compatible”, indicó el especialista a ADN.cl.

El doctor detalló que los pacientes en lista de espera para trasplante hepático superan los 300, pero solo un pequeño grupo se encuentra en la categoría de urgencia, donde la prioridad es inmediata debido al riesgo vital.

En el caso de Martín, el hospital ya lo ha incluido en este segmento y se encuentra a la espera de un donante compatible, lo que requiere que las familias de potenciales donantes autoricen la donación, pese a que legalmente todos los chilenos son considerados donantes.

Un potente llamado

El Dr. Rebolledo también hizo un llamado a la comunidad a conversar sobre la donación de órganos en familia y a considerar la donación de sangre, “ya que estas acciones altruistas permiten sostener las terapias de soporte mientras se espera un trasplante”.

Por su parte, la familia de Martín reiteró la urgencia de encontrar un donante compatible. “Le solicitamos a las familias conversar respecto a la donación, un ‘sí, yo dono’ puede salvar una vida. Hoy es la de Martín, mañana puede ser otra persona”, expresó su padre, Álvaro Pérez, en un comunicado.

Martín, estudiante de cuarto medio y deportista, permanece internado en la UCI del Hospital Sótero del Río bajo monitoreo constante. El equipo médico continúa evaluando posibles donantes y coordinando la logística del trasplante, mientras la familia y las autoridades sanitarias hacen un llamado a la solidaridad de la población para apoyar la donación de órganos y sangre.

