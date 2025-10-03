Crimen homofóbico en Punta Arenas: hombre es condenado tras apuñalar 40 veces a su víctima y robarle en un motel

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó veredicto condenatorio contra Jesús David Londoño Astaiza , por su autoría en un robo con homicidio, ocurrido el 20 de abril de 2024 en la mencionada ciudad.

Ese día, según la acusación fiscal, el condenado “premeditadamente” concertó una cita con la víctima en los locales nocturnos ubicados en calle Errázuriz, donde ambos consumieron alcohol.

Luego, – “aparentando un interés sentimental” – se dirigieron a un motel. Allí, Jesús atacó con un arma cortopunzante al afectado, a quien le propinó al menos 40 puñaladas, para después huir con sus pertenencias.

“Motivado por la orientación sexual de la víctima”

El tribunal dio por acreditado el ilícito y la concurrencia de las circunstancias agravantes. Estas son: aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución, obrar con premeditación conocida y cometer el delito motivado por la orientación sexual de la víctima.

Finalmente, se informó que la audiencia de comunicación de la sentencia quedó programada para el próximo lunes 13 de octubre.