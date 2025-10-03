;

Conocido Hotel de Santiago gana “Óscar” del turismo: recibió tres premios en los World Travel Awards 2025

“Nuestro objetivo es que cada huésped viva una experiencia única, desde la bienvenida hasta cada detalle de su estadía”, dijeron desde la hostería.

Cristóbal Álvarez

Durante la 32° edición de los World Travel Awards, considerados los “Oscar del Turismo”, Chile obtuvo cinco galardones. Entre ellos sobresalió The Ritz-Carlton Santiago, que sumó tres reconocimientos internacionales.

En concreto, el hotel, ubicado en el barrio El Golf, fue distinguido como South America’s Leading Business Hotel, Chile’s Leading Hotel y Chile’s Leading Hotel Suite.

Sin embargo, el gerente general, Víctor Parada, aseguró que estos premios son fruto del trabajo diario del equipo y del compromiso por entregar un servicio de lujo que supere los estándares.

“Cada día nos impulsa a superar los estándares de excelencia y a entregar experiencias memorables que marcan la diferencia. Este honor refleja cómo nuestro trabajo constante, la atención al detalle y la pasión por la hospitalidad de lujo se traducen en un servicio que va más allá de la felicidad de nuestros huéspedes”, dijo, según consigo 24 Horas.

En esa línea, cerró asegurado que “nuestro objetivo es que cada huésped viva una experiencia única, desde la bienvenida hasta cada detalle de su estadía. Nos aseguramos de que cada espacio —las suites, los restaurantes, el spa o los salones de eventos— refleje la dedicación y la pasión que nos han permitido alcanzar estos reconocimientos internacionales".

