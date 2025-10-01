“Hasta cuando tienen relaciones sexuales es escandaloso”: Vecinos hicieron nuevas denuncias sobre perturbador comportamiento de Jean Paul Pineda

Jean Paul Pineda fue detenido y llevado a control de detención este miércoles, luego de protagonizar una violenta riña con su pareja en su departamento.

Un hecho que fue denunciado por los conserjes y vecinos, debido al escándalo que la pareja mantenía, con la joven gritando en el pasillo de las viviendas.

La situación culminó con Pineda quedando con arresto domiciliario total tras lo ocurrido, mientras su polola habría retirado la denuncia en su contra.

Las nuevas denuncias contra Pineda

Sin embargo, todo lo sucedido generó que los vecinos del edificio donde el jugador vive emitieran nuevas y perturbadoras denuncias en su contra.

Así, en Contigo en la Mañana, uno de los residentes señaló que “hasta cuando tienen relaciones sexuales es escandaloso, despiertan a todo el mundo y no hay decoro. Nosotros hemos tratado de hablar con ellos, pero no hay caso”.

Y que “es una relación bastante tóxica. Hay unos videos donde ellos se escuchan teniendo relaciones, y se escucha en todo el piso. A veces a la hora en que uno está tomando once o haciendo actividades y esta gente no respeta nada(...) se nota que no ocupan el dormitorio”.