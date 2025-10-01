;

VIDEO. De la tragedia al amor: la increíble segunda oportunidad de Lucky, el gato que volvió a vivir

El caso generó repercusión en redes sociales.

Javiera Rivera

De la tragedia al amor: la increíble segunda oportunidad de Lucky, el gato que volvió a vivir

Lo que comenzó como unas vacaciones familiares en Muskoka, Canadá, se transformó en una historia de valentía y amor.

Y es que Fiona Begg jamás imaginó que un tranquilo paseo matutino la llevaría a vivir una experiencia que cambiaría su vida para siempre.

Mientras caminaba junto a su familia, la mujer se topó con un gato al borde de la carretera. Segundos después escuchó un estruendo: el animal había sido atropellado por un camión.

En medio del tráfico, la joven no dudó en lanzarse a la ruta para detener los autos y rescatarlo, sin importarle el riesgo que corría.

Cuando lo abracé, se aferró a mí como si supiera que estaba luchando por su vida. No quería que muriera solo, quería que al menos sintiera amor”, contó Fiona emocionada.

El felino, muy herido y con pocas probabilidades de sobrevivir, fue trasladado de urgencia a una clínica veterinaria. Allí le advirtieron que las chances eran mínimas y que quizás no resistiría.

Pero el destino tenía otros planes. Cuatro días después, recibió una llamada inesperada: el gato había sobrevivido.

Fiona decidió adoptarlo y le puso de nombre Lucky Chance (“oportunidad afortunada”). Y hoy comparte sus días junto a él y sus aventuras en Instagram, donde Lucky ya conquista corazones con sus travesuras.

