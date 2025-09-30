Kaminski da impactante giro laboral en medio de sus polémicas con Camila Andrade: reportan que firmó millonario contrato con empresa minera

Un giro total. Ese es el que estaría dando Francisco Kaminski con su vida, cerrando sus redes sociales tras su última polémica con Camila Andrade y firmando un millonario contrato con una empresa minera.

Así lo reportó el medio La Hora, donde aseguraron que el locutor empezaría a trabajar el 1 de octubre para este nuevo desafío, muy alejado de los medios y las polémicas.

“Kaminski comenzará a trabajar en la minera que lo contrató este miércoles 1 de octubre. El sueldo mensual que recibirá rondaría los cinco millones de pesos, lo que denota la seriedad y compromiso del animador con este nuevo desafío", indicaron.

Y agregaron que “la conexión con la minera no fue casualidad. Fuentes cercanas aseguran que el contacto fue gestionado por su hermano, quien tuvo un papel fundamental negociando y asegurando esta oportunidad laboral para el animador".