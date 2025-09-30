Daniela Aránguiz habló con Jorge Valdivia tras el reportaje de T13, donde se mostró un polémico video donde supuestamente Jorge Valdivia insulta a una de sus denunciantes tras encontrarse con ella en una feria del barrio París y Londres.

Un hecho ocurrido el pasado 13 de septiembre, y donde se ve efectivamente al exjugador en una llamativa actitud, donde la víctima asegura que la increpó y emitió duros epítetos.

“Estando en completo conocimiento que me encontraba en el lugar, me percaté de forma bastante sorpresiva de la aparición de Jorge, quien ya no se encontraba en compañía de Maite Orsini, observándome de manera muy desafiante, encontrándose prácticamente frente a mi rostro, lo cual me dejó totalmente paralizada y con bastante temor, comenzando a gritar de forma muy agresiva y prepotente ‘esta es la hueona... esta es la hueona...’”, contó la joven.

Daniela Aránguiz explicó qué pasó

Ante esto, Daniela Aránguiz salió en defensa de su ex. Y comentó qué le dijo Valdivia sobre la situación.

“Uno puede ver en el video, y tenemos un pantallazo, que ellos siguen haciendo su recorrido normalmente. Yo veo a una persona gritando a la otra, pero no percibo que alguien externo esté involucrado”, declaró en Sígueme.

Y comentó que “yo vi a Jorge sufrir durante mucho tiempo. Lo vi en la cárcel, sin pasar Navidad ni Año Nuevo con sus hijos, perdiéndose muchas actividades. Rotundamente, creo que esto fue algo que ocurrió sin querer y que Jorge no sabía que esa persona estaba ahí. Si lo hubiera sabido, lo más seguro es que se habría ido”.

Incluso, explicó por qué en el reportaje se mencionó que Valdivia había ido y vuelto al lugar. “Él se devolvió porque efectivamente dejó su teléfono en ese restaurante por los nervios y él va a buscar ese teléfono después", dijo.

“Yo creo que esto es lamentable y una situación superlamentable y también tomo las palabras de la esposa de Cristian Campos cuando dice, puta, la denunciante, después de todo lo que sufrió, fue al funeral del padre de Cristian a abrazarlo y estar con él. Yo en este caso digo lo mismo. Sé que quizás no toda la gente es igual, pero si yo me siento atacada por una situación, obviamente que voy a querer salir de ese lugar. No me voy a quedar las dos horas, yo teniendo conciencia de que esa persona está ahí“, añadió.

Y cerró manifestando que “Jorge no va a tirar todo lo que ha hecho durante todo este tiempo a la borda por querer salirse de desmadre con una persona y yo creo rotundamente que él no sabía que esa persona estaba ahí. Porque o si no, lo más seguro es que se hubiera ido”.