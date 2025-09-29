El misterio en torno a Soda Stereo crece con el correr de los días. La página oficial del grupo argentino muestra una cuenta regresiva que finaliza este lunes 29 a las 17:00 horas, acompañada de un mensaje: “Los ecos de algo nuevo se aproximan... Suscribite y descubrilo antes que nadie”.

El enigma comenzó cuando el sitio web de la histórica banda se reactivó con un video que mostraba una señal de interferencia. Poco después, las redes sociales del conjunto difundieron imágenes de jóvenes ingresando a un estadio vistiendo camisetas con el clásico logo, mientras sonaba Me verás volver.

La intriga aumentó el jueves y viernes pasados, cuando Buenos Aires amaneció tapizada con carteles que decían “GUSTAVO. CHARLY. ZETA.”, junto a frases extraídas de canciones como Me verás volar por la ciudad de la furia y Nada más queda.

En paralelo, la cuenta oficial de Instagram compartió fragmentos de Cae el sol y Disco eterno, publicaciones que también aparecieron en los perfiles personales de los tres integrantes, incluso en el de Gustavo Cerati.

Esto despertó aún más teorías: desde un nuevo disco, la remasterización de antiguos éxitos, hasta la posibilidad de un espectáculo con hologramas del fallecido vocalista.

Previamente, ya habían dado pistas de que algo se venía

Meses atrás, Zeta Bosio ya había dejado entrever un proyecto junto a Charly Alberti. “Algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos”, señaló en diálogo con Rolling Stone desde Miami.

Tras la muerte de Cerati en 2014, el grupo ha mantenido vivo su legado con propuestas como Sép7imo Día: No descansaré en 2017 junto al Cirque du Soleil, y la gira Gracias Totales en 2020, donde participaron artistas como Mon Laferte, Julieta Venegas, Gustavo Santaolalla, Benito Cerati, Juanes y Chris Martin.

El recuerdo de Gustavo permanece latente desde su accidente cerebrovascular en 2010, que lo dejó en coma hasta su fallecimiento a los 55 años, cuatro años más tarde.