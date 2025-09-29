;

VIDEO. “La hue... buena”: españoles quedan asombrados tras probar el Super 8

Un influencer chileno recorrió la ciudad de Madrid para mostrar las reacciones de los españoles, las que rápidamente se viralizaron.

Ruth Cárcamo

Capturas Instagram @renzo_musica

Capturas Instagram @renzo_musica

Un chileno generó revuelo en redes sociales tras compartir la reacción de los españoles al probar el Super 8, el cual gustó sorpresivamente.

Se trata de Renzo Martínez, un creador de contenido de Instagram, red social donde publicó un video que muestra el asombro de los extranjeros a este dulce en la ciudad de Madrid.

“Vamos a degustar el Super 8, ¿qué le parece?”, consulta el influencer, quien también explica: “Es un dulce chileno (...) es lo más gourmet que tenemos nosotros”.

Tras probar la galleta bañada en chocolate, uno de los españoles expresó: “¿Cómo se dice que está bueno en chileno? La hue... buena”. Otra joven dijo que “la rompería en España (...) es la puta hostia”.

Revisa aquí la reacción de los españoles tras probar el Super 8:

