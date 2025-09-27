Revelan declaración de Presidente Boric por fallida la compra de casa de Allende: “Jamás nadie me informó de la inhabilidad constitucional”

El Presidente Gabriel Boric declaró ante el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, en el marco de la investigación por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende.

En su testimonio, recogido por El Mercurio, el Mandatario aseguró que nunca fue advertido de que existía una inhabilidad constitucional que impedía concretar la transacción, vinculada al hecho de que la propiedad pertenecía a familiares directos de autoridades en ejercicio.

Presidente Gabriel Boric / VICTOR HUENANTE Ampliar

En la misma, el jefe de Estado explicó que la idea de adquirir la vivienda se originó en 2022 como parte de un plan más amplio de resguardo patrimonial de inmuebles presidenciales, incluido también el del expresidente Patricio Aylwin.

“Nunca tuve conocimiento de las tasaciones de las casas, y quiero ser claro: jamás hablé con nadie de precios ni de valores”, sostuvo en su declaración, según el citado medio.

El jefe de Estado precisó que conversó con la entonces senadora Isabel Allende sobre la importancia de preservar la casa como patrimonio histórico, pero recalcó que nunca se abordó la compra en términos comerciales ni hubo presiones de la familia. En la misma línea, descartó que exautoridades hayan influido en funcionarios públicos para apurar el proceso.

Frontis de la casa del expresidente Salvador Allende // Agencia Uno / Sebastian Beltran Gaete Ampliar

Respecto a las advertencias, el Presidente Boric afirmó que fue recién el 2 de enero de 2025, mientras se encontraba en la Antártica, cuando su jefe de gabinete, Carlos Durán, le informó sobre la inhabilidad, lo que motivó la orden de frenar inmediatamente la operación. “Si había algún problema constitucional con relación a las propietarias de la casa de Allende, no tuve ninguna advertencia sobre aquello”, insistió.