A más de 100 kilómetros del lugar del crimen: el hallazgo clave que sacude búsqueda de madre acusada de parricidio en Chiguayante

La investigación por el presunto parricidio ocurrido en la comuna de Chiguayante sigue en curso y mantiene en alerta a las autoridades. El viernes pasado, una mujer de 64 años habría disparado contra sus dos hijos en su domicilio de la Villa Aranjuez, dejando a su hija fallecida y a su hijo en estado grave tras recibir múltiples impactos de bala.

Según información de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, el hallazgo del hecho ocurrió cuando el padre llegó alrededor de las 20 horas a la vivienda y encontró a su hijo, de 33 años, con múltiples heridas de bala.

El hombre dio aviso a vecinos, Carabineros y personal paramédico, quienes trasladaron al joven al Hospital Regional de Concepción, donde permanece en riesgo vital. Poco después, se confirmó que la hija de 39 años había fallecido tras recibir un disparo en la cabeza.

El fiscal del equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios, Matías Arellano, indicó que ambos presentaban impactos balísticos en la cabeza y que se están realizando todas las diligencias con la PDI y Carabineros para dar con la madre, actualmente prófuga.

En tanto, la tarde de este sábado se confirmó el hallazgo de un elemento clave en la pesquisa se produjo este sábado, cuando la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó que el vehículo utilizado por la presunta autora para escapar fue localizado a más de 100 kilómetros del lugar del crimen.

La Brigada de Homicidios de Concepción se trasladó al sector para realizar las pericias necesarias, mientras la mujer permanece prófuga y es considerada “sujeto de interés” en la causa, que oficialmente se investiga como homicidio y homicidio frustrado.

La búsqueda de la mujer continúa intensamente, mientras la comunidad sigue conmocionada por la tragedia. Vecinos comentaron que la familia llevaba poco tiempo en el sector y que no se habían detectado conductas que alertaran sobre conflictos internos. El caso se suma a otro episodio de violencia armada ocurrido en menos de 24 horas, elevando la cifra de homicidios en la región del Biobío a 76 en lo que va del año.