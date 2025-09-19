;

Salió de la extrema gravedad: Gobierno no descarta querellarse tras brutal ataque a carabinero en Las Condes

El uniformado fue agredido con un ladrillo en medio de fiscalizaciones.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Tras la Parada Militar 2026, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, informó que el funcionario policial brutalmente agredido en Las Condes salió de la extrema gravedad.

Se trata del sargento segundo de Carabineros, Gabriel Hernández, quien en el marco de una fiscalización fue atacado en la cabeza con un ladrillo.

El agresor, quien había sido sorprendido consumiendo alcohol en las inmediaciones del Parque Alberto Hurtado por el uniformado, fue detenido durante la misma jornada, y contaba con antecedentes previos.

Sobre esto también se refirió el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien señaló que “esta mañana nosotros, mientras estábamos acá, hemos recibido el último reporte médico y ha salido de su situación crítica”.

“Recordar lo que dijo el Presidente el día lunes en la Pampilla cuando inauguró el cuartel temporal, en estas fechas, pero en general, Carabineros nos cuida, pero también tenemos que cuidarlos, y lo que ocurrió ayer es una conducta homicida que resulta inadmisible”, aseguró.

Consultado sobre si se querellarán contra el sujeto por este hecho de violencia, el secretario de Estado dijo que “estamos llevando a cabo la investigación”.

Es probable que nosotros vamos a ejercer acciones como lo hemos hecho en otros casos cuando se afecta de este modo a funcionarios policiales”, cerró.

