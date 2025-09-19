;

Pareja de adultos mayores sufre robo en San Bernardo: la mujer murió producto de la impresión durante el asalto

El hecho fue protagonizado por dos sujetos que ingresaron a la vivienda de la pareja.

Sebastián Escares

En horas de la madrugada, una adulta mayor falleció luego de sufrir un asalto en su vivienda, en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo a la información preliminar, la mujer fue asaltada por dos sujetos. No obstante, producto de la impresión del ataque, la adulta mayor habría fallecido.

La mujer se encontraba junto a su esposo a la hora del asalto, quienes fueron agredidos y tapados con ropa de cama para dejarlos inmovilizados.

Tras ejecutar el robo, uno de los delincuentes dio con las llaves de la camioneta de la pareja, la cual utilizó para fugarse del lugar. En tanto, el otro se escapó en la motocicleta en la que llegó a la vivienda.

Según lo que se dio a conocer, uno de los sujetos había sido detectado. Sin embargo, al ser interceptado por funcionarios policiales, intentó abalanzarse sobre ellos, acción que lo ayudó a escaparse.

De todos modos, la camioneta robada y la motocicleta fueron recuperadas. En tanto, se siguen realizando diligencias para dar con la identidad de los ladrones.

