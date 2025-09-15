Minutos de terror en canal de TV: hombre ingresó con cuchillo y amenazó a periodistas

Minutos de pánico vivieron los trabajadores del canal Crónica TV, en Argentina, luego de que un desconocido ingresara a las instalaciones portando un arma blanca.

Todo ocurrió durante la madruga del lunes, cuando un sujeto con antecedentes penales saltó todas las medidas de seguridad. “Soy el mejor y me quieren matar”, fue uno de los gritos que soltó, irrumpiendo en el normal funcionamiento de la transmisión de noticias del país vecino.

Según relató el mismo canal, la persona amenazó a todos con un cuchillo y, en cierto punto, se puso a llorar.

La situación se extendió por más de una hora y una de las peticiones del individuo fue salir al aire. Fiel a su estilo, la señal calificó a individuo como “El loco del cuchillo”. Fue identificado como Walter López.

La Policía de la Ciudad llegó hasta el recinto, y ante la negativa del hombre a retirarse, se requirió la intervención del grupo especial de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas.

El individuo fue contenido en el lugar y posteriormente atendido por personal del SAME especializado en salud mental, antes de ser trasladado al Hospital Argerich, ubicado en el barrio de La Boca, en Buenos Aires.

Según medios locales, el hombre ya había pasado por el canal el jueves y viernes de la semana anterior.

“No llamó la atención en ese momento, porque en la entrada del canal suele haber gente intentando hablar con alguien, contactarse para lograr hacer una nota”, explicó Gustavo Chapur, uno de los rostros de Crónica.

“Pero es raro que el jueves estaba con dos personas más, lo que puede dar a pensar que estaba estudiando la logística del lugar”, sumó el conductor.

