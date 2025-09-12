Reportan una persona herida en medio de incendio que afecta a Municipalidad de Cerro Navia

Un incendio se registra en dependencias de la Municipalidad de Cerro Navia, en la región Metropolitana.

Información preliminar señala que voluntarios de Bomberos trabajan en el lugar para contener las llamas y sofocar el siniestro.

Según pudo conocer Radio ADN, personal de emergencia rescató desde el interior del edificio a una persona de sexo masculino, quien presentaba quemaduras de diversa consideración, aunque sin riesgo.

Por los trabajos de bomberos, hay restricción en la circulación de vehículos entre Los Duraznos con Igualdad, por lo se llama a optar por alternativas.