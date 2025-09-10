;

Debate presidencial: Parisi insiste en minar la frontera y asegura “nosotros vamos a expulsar a todos los inmigrantes ilegales”

“Yo he sido inmigrante en otros países. He hecho la fila y he entrado por la puerta ancha”, dijo el candidato del PDG.

Mario Vergara

Ante la interpelación por su plan de seguridad fronteriza, Franco Parisi sostuvo que “es necesario minar la frontera” con señalética para evitar fatalidades. Además, prometió expulsar a todos los inmigrantes en situación irregular y priorizar a chilenos en vivienda, educación y salud.

El segundo segmento del debate televisado —enfocado en políticas migratorias y seguridad— dejó uno de los momentos más tensos de la noche. Franco Parisi fue interpelado por su propuesta de “minar la frontera” y defendió la idea añadiendo medidas de mitigación:

Franco Parisi:Es necesario minar la frontera, con señales para evitar fatalidades”.

Parisi vinculó su postura a la situación del norte del país y sostuvo un Plan de expulsión de inmigrantes en situación irregular, además de un esquema de priorización de chilenos en servicios públicos:

“Le están robando los autos a la gente de Arica, ha subido más de 180%. Nosotros vamos a expulsar a todos los inmigrantes ilegales y aquellos que quieran volver, háganlo a través del consulado”, dijo el abanderado del PDG.

“Yo he sido inmigrante en otros países. He hecho la fila y he entrado por la puerta ancha”, agregando que “nunca más un extranjero va a estar primero en la línea para casa, colegio, salud. Luz y seguridad”, cerró el candidato.

