Debate presidencial: Parisi insiste en minar la frontera y asegura “nosotros vamos a expulsar a todos los inmigrantes ilegales”

Ante la interpelación por su plan de seguridad fronteriza, Franco Parisi sostuvo que “es necesario minar la frontera” con señalética para evitar fatalidades. Además, prometió expulsar a todos los inmigrantes en situación irregular y priorizar a chilenos en vivienda, educación y salud.

El segundo segmento del debate televisado —enfocado en políticas migratorias y seguridad— dejó uno de los momentos más tensos de la noche. Franco Parisi fue interpelado por su propuesta de “minar la frontera” y defendió la idea añadiendo medidas de mitigación:

Franco Parisi: “Es necesario minar la frontera, con señales para evitar fatalidades”.

Parisi vinculó su postura a la situación del norte del país y sostuvo un Plan de expulsión de inmigrantes en situación irregular, además de un esquema de priorización de chilenos en servicios públicos:

“Le están robando los autos a la gente de Arica, ha subido más de 180%. Nosotros vamos a expulsar a todos los inmigrantes ilegales y aquellos que quieran volver, háganlo a través del consulado”, dijo el abanderado del PDG.

“Yo he sido inmigrante en otros países. He hecho la fila y he entrado por la puerta ancha”, agregando que “nunca más un extranjero va a estar primero en la línea para casa, colegio, salud. Luz y seguridad”, cerró el candidato.