De Pelotón a El Internado: conocida modelo nacional vuelve a los realities después de 16 años

En el programa, los participantes vivirán bajo un mismo techo y deberán cultivar sus propios alimentos.

Este miércoles, Mega anunció oficialmente a una nueva integrante de su esperado reality El Internado.

El programa reunirá a 18 concursantes, quienes deberán convivir bajo estrictas reglas, superar pruebas de cocina y enfrentar dinámicas extremas de trabajo en equipo.

El regreso de un rostro conocido

Se trata de Carla Ochoa, modelo y figura televisiva que regresa al mundo de la telerrealidad después de 16 años, convirtiéndose en la séptima participante confirmada.

Ochoa no es ajena a este tipo de formatos. En 2009 participó en Pelotón VIP, donde vivió una experiencia de instrucción militar.

“Ese reality me atrapó porque exigía disciplina y esfuerzo. Este nuevo proyecto también tiene mucho de eso, pero yo ya no soy la misma de entonces: hoy vengo con otra mirada”, expresó.

Consultada sobre cómo enfrentará el desafío, Carla fue clara: “Mi única estrategia es ser yo misma. Me interesa mostrar la etapa en la que estoy hoy, más madura”, comentó.

Respecto a la convivencia, la modelo aseguró estar preparada para los inevitables roces que puedan surgir:

“Es obvio que habrá conflictos, pero lo importante es cómo uno decide reaccionar frente a ellos. Yo vengo con las mejores intenciones y con la idea de pasarlo bien”.

