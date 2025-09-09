Nuevo iPhone 17: cuándo sale, qué precio tendrá y cuáles son sus principales características / Apple

Este martes 9, Apple cumplirá con un ritual que ocurre cada mes de septiembre: el lanzamiento de sus nuevos iPhone y Apple Watch. Este 2025 corresponde a su modelo 17, del que ya se han filtrado supuestas características.

A las 14:00, hora de Chile, la empresa de la manzana presentará sus novedades en software y hardware. Además, las filtraciones apuntan a que la compañía anunciará el Apple Watch Series 11, el Apple Watch Ultra 3 y la tercera generación AirPods Pro.

Después del evento, Apple lanzará la última versión de iOS, llamada iOS 26, la que incluye un rediseño visual que la compañía denomina Liquid Glass. Esta se incorporará en los nuevos teléfonos, pero también en los dispositivos más antiguos que lucirán el nuevo aspecto de Apple.

¿Cuántos serán los nuevos iPhone 17?

Una de las novedades esperadas, destacan mejoras en su cámara frontal, en el diseño de las cámaras traseras y un nuevo modelo: el iPhone 17 Air, que se espera que sea el más delgado de la historia.

De acuerdo al diario El País, Apple podría presentar cuatro modelos: el iPhone 17, el nuevo iPhone 17 Air, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max. El modelo Plus será eliminado debido a la baja popularidad.

El iPhone 17 Air sería la de ser el récord de delgadez de los teléfonos de Apple: tendría un grosor de entre 5,5 y 6,6 milímetros, frente a los 7,8 milímetros del iPhone 16.

Aunque no hay información oficial, analistas señalan un posible aumento de US$ 50 en el precio promedio de venta del iPhone 17, según informa CNN.

Para tener una idea, el iPhone 16 tuvo un precio inicial de US$ 799, el iPhone 16 Plus de US$ 899, el iPhone 16 Pro US$ 999 y el iPhone 16 Pro Max, US$ 1.199.

Mejor pantalla, batería y nuevos relojes

Con el propósito de ofrecer una experiencia más fluida, Apple adoptaría en sus nuevos iPhone pantallas con tasas de refresco de 120 Hz, algo que ofrecen los teléfonos Android de alta gama.

Además, los nuevos modelos incorporarían un adhesivo que facilite el reemplazo de la batería.

El evento también estaría marcado por la presentación de los nuevos relojes: Apple Watch Series 11 y Ultra 3. El primero incorporaría un sensor capaz de medir la presión arterial, mientras que el segundo estaría más pensado en deportistas.