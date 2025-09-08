;

La desesperada medida que evalúan en Perú de cara a las Eliminatorias al Mundial 2030

La directiva del “Rímac” apunta a emular a Bolivia y sacar ventaja de la altura.

Carlos Madariaga

La desesperada medida que evalúan en Perú de cara a las Eliminatorias al Mundial 2030

La desesperada medida que evalúan en Perú de cara a las Eliminatorias al Mundial 2030 / EITAN ABRAMOVICH

Así como en Chile nos lamentamos respecto al presente de la selección nacional, en Perú los diagnósticos son similares tras quedar fuera del Mundial 2026.

La falta de recambio en torno a la generación que los llevó a jugar el Mundial de Rusia 2018 es uno de los factores, además de su pésimo rendimiento como visitantes, donde en la actual Eliminatoria no anotaron ningún gol.

Revisa también:

ADN

Al respecto, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) analizan fórmulas ya pensando en el siguiente proceso, rumbo al Mundial 2030.

Según información del diario Líbero, una de las opciones que se barajan es cambiar de localía, apuntando a jugar Eliminatorias en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco, a 3.399 metros sobre el nivel del mar.

El presidente de la FPF, Agustin Lozano, apuntó a que se trata de “un análisis técnico y deportivo”, y que la ida tiene apoyo tanto del cuerpo técnico como de sectores políticos locales.

"Será imposible ganar si seguimos jugando en Lima”, han asegurado desde la directiva incaica en pos de volver a una Copa del Mundo.

Así las cosas, Perú buscará imitar lo hecho por Bolivia, que en las actuales Eliminatorias cambió su localía hasta El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, cuestión que los mantiene con chances aun de ir al repechaje.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad