La desesperada medida que evalúan en Perú de cara a las Eliminatorias al Mundial 2030 / EITAN ABRAMOVICH

Así como en Chile nos lamentamos respecto al presente de la selección nacional, en Perú los diagnósticos son similares tras quedar fuera del Mundial 2026.

La falta de recambio en torno a la generación que los llevó a jugar el Mundial de Rusia 2018 es uno de los factores, además de su pésimo rendimiento como visitantes, donde en la actual Eliminatoria no anotaron ningún gol.

Al respecto, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF) analizan fórmulas ya pensando en el siguiente proceso, rumbo al Mundial 2030.

Según información del diario Líbero, una de las opciones que se barajan es cambiar de localía, apuntando a jugar Eliminatorias en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en el Cusco, a 3.399 metros sobre el nivel del mar.

El presidente de la FPF, Agustin Lozano, apuntó a que se trata de “un análisis técnico y deportivo”, y que la ida tiene apoyo tanto del cuerpo técnico como de sectores políticos locales.

"Será imposible ganar si seguimos jugando en Lima”, han asegurado desde la directiva incaica en pos de volver a una Copa del Mundo.

Así las cosas, Perú buscará imitar lo hecho por Bolivia, que en las actuales Eliminatorias cambió su localía hasta El Alto, a 4.150 metros sobre el nivel del mar, cuestión que los mantiene con chances aun de ir al repechaje.