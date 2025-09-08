“¿De verdad nos importa quedar últimos?”: El contundente análisis de Nicolás Córdova en la previa del duelo contra Uruguay

El técnico interino de la selección chilena, Nicolás Córdova, habló en la previa del duelo de mañana martes ante Uruguay por la última fecha de las Eliminatorias al Mundial 2026 y dejó varias reflexiones sobre el presente de La Roja.

Respecto al ánimo de sus dirigidos tras la derrota contra Brasil, el DT de la Sub 20 declaró que “los hemos visto bien, se han entrenado con mucho entusiasmo. Ayer tuvimos nuevamente una doble jornada donde participó casi todo el equipo salvo Paulo (Díaz) que está con su tema en la rodilla y generalmente tiene que hacer una descarga distinta al resto de los jugadores".

“Hoy en la tarde vamos a definir quienes son los que podrían entrar (contra Uruguay). Estamos evaluando si van a jugar jugadores que no han participado, porque obviamente parte de lo que hemos trazado en esta doble fecha FIFA es eso, que ojalá puedan incluirse más jugadores para agrandar el abanico de convocables para lo que vendrá en las próximas Clasificatorias”, agregó.

En esa línea, abordó el nivel mostrado ante Brasil y dio señales de lo que intentará plasmar frente a Uruguay. “Se ha hablado mucho de que habíamos sido muy cautelosos y respetuosos con Brasil. La realidad es que el plan de juego también va en función de cuál es el rival de turno. El contexto de Brasil en el Maracaná, con un proceso nuevo y jugadores que nunca habían estado en la selección mayor, en general son condiciones adversas", afirmó.

“Hoy día tenemos un rival completamente distinto, que te presiona furiosamente arriba. Es otro juego, por lo tanto, va a ser un partido mucho más de ida y vuelta. Seguramente se va a ver otro partido y creo que nosotros también deberíamos poder mostrar más cosas jugando acá en casa”, complementó.

El potente análisis de Nicolás Córdova

Por otro lado, el jefe técnico de selecciones juveniles fue crítico al analizar la campaña de Chile en las actuales Eliminatorias: “No quiero excluirme del estar acá, pero sería demasiado reductivo que yo tendría que dejar una imagen respecto a estos 10 días. A mí me tienen que juzgar por lo que estamos haciendo en las juveniles. Ese es mi real trabajo”.

“Hoy día nosotros vinimos acá, hemos puesto la cara para que la Federación en enero tome una decisión no apurada y que pueda venir alguien para guiarnos para poder clasificar, porque esto ya no se sostiene sin otra clasificación al Mundial. La persona que venga tiene que generar un proceso y ese proceso nosotros lo hemos empezado hace dos años, y esperamos poder tener más jugadores de recambio”, agregó.

Asimismo, evitó referirse a su eventual continuidad al mando de la selección chilena y remarcó el foco debe estar puesto en preparar a La Roja para las próximas Eliminatorias: “Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, los jugadores están muy ilusionados con lo que va a venir, pero acá hay que plantearse otras cosas para que esto cambie. Es súper importante entender dónde estamos y para dónde queremos ir”.

“Lo único que espero es que quien venga nos lleve a un proceso que podamos clasificar Mundial. Esto no se soporta más sin una clasificación a un Mundial. Necesitamos clasificar y para eso hay que trabajar mucho. Porque así como estamos hoy, es muy difícil. Mañana tenemos un partido contra Uruguay y vamos a tratar de dar lo mejor, pero no es la discusión que tenemos que tener”, afirmó.

Finalmente, Córdova abordó la posibilidad de que Chile termine las Eliminatorias como colista: “¿De verdad nos importa quedar últimos y que tengamos la peor estadística de la historia? ¿Es relevante eso? Si ya no clasificamos al Mundial".

“Ojalá no pase y mañana demos un lindo espectáculo y ganemos, pero no es lo relevante. Lo relevante es qué vamos a hacer para tener jugadores para clasificar a un Mundial. Ojalá mañana no terminemos con esa estadística, pero a nosotros en este momento es lo que menos nos importa”, sentenció.