;

Crisis ambiental: Chile alcanzó su sobregiro de plásticos antes que el promedio mundial

El país fue catalogado como “sobrecargador”, término que describe a las naciones con altos niveles de residuos.

Javiera Rivera

Crisis ambiental: Chile alcanzó su sobregiro de plásticos antes que el promedio mundial

Crisis ambiental: Chile alcanzó su sobregiro de plásticos antes que el promedio mundial / Christophe Lehenaff

El pasado viernes, Chile llegó al Día del Sobregiro por Plástico 2025, cuando la cantidad de desechos generados superó lo que el país podía procesar de manera adecuada.

El informe de EA-Earth Action mostró que este año la fecha se adelantó respecto al año pasado, evidenciando un aumento en la generación de residuos.

El reporte reveló que el 32,5% de los plásticos en Chile no se gestionan correctamente, lo que lo ubica como el octavo país del mundo en residuos plásticos per cápita y el segundo en América, detrás de Estados Unidos.

Según WWF Chile, desde ese momento y hasta finales de 2025, gran parte de los residuos plásticos no pudieron ser tratados de manera segura, terminando en vertederos o directamente en la naturaleza.

Incluso, el país fue catalogado como uno de los “sobrecargadores” (Overloaders), naciones que generan grandes volúmenes de plásticos y exportan parte de sus desechos.

Revisa también

ADN

El estudio también destacó los riesgos de los aditivos químicos y los microplásticos, que en 2024 sumaron 5.828 toneladas liberadas en ríos y mares, provenientes de neumáticos, textiles y plásticos industriales.

Finalmente, para Susan Díaz, directora de Comunicaciones e Incidencia de WWF Chile, la situación muestra la urgencia de actuar: “Es fundamental impulsar cambios normativos, estructurales y culturales”.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad