Crisis ambiental: Chile alcanzó su sobregiro de plásticos antes que el promedio mundial / Christophe Lehenaff

El pasado viernes, Chile llegó al Día del Sobregiro por Plástico 2025, cuando la cantidad de desechos generados superó lo que el país podía procesar de manera adecuada.

El informe de EA-Earth Action mostró que este año la fecha se adelantó respecto al año pasado, evidenciando un aumento en la generación de residuos.

El reporte reveló que el 32,5% de los plásticos en Chile no se gestionan correctamente, lo que lo ubica como el octavo país del mundo en residuos plásticos per cápita y el segundo en América, detrás de Estados Unidos.

Según WWF Chile, desde ese momento y hasta finales de 2025, gran parte de los residuos plásticos no pudieron ser tratados de manera segura, terminando en vertederos o directamente en la naturaleza.

Incluso, el país fue catalogado como uno de los “sobrecargadores” (Overloaders), naciones que generan grandes volúmenes de plásticos y exportan parte de sus desechos.

Revisa también Estudio revela a qué edad funciona mejor el cerebro y los hábitos para potenciar la concentración

El estudio también destacó los riesgos de los aditivos químicos y los microplásticos, que en 2024 sumaron 5.828 toneladas liberadas en ríos y mares, provenientes de neumáticos, textiles y plásticos industriales.

Finalmente, para Susan Díaz, directora de Comunicaciones e Incidencia de WWF Chile, la situación muestra la urgencia de actuar: “Es fundamental impulsar cambios normativos, estructurales y culturales”.