Don Carter enfrenta la partida de su esposa con emotivo mensaje: “Su partida deja un vacío inmenso”
El comediante compartió en redes sociales palabras de despedida tras el fallecimiento de Marta Pinto, su compañera de vida y apoyo en cada paso de su carrera.
Santiago
El mundo del humor nacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Marta Pinto, esposa de Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter.
La noticia fue dada a conocer por Iván Arenas, quien expresó que “fue una pena enorme y muy espontánea”.
El deceso ocurrió el jueves 14 de agosto, mientras el humorista se preparaba para asistir a un show. Pese a la tristeza del momento, pidió a sus compañeros que la presentación se realizara igual.
Horas más tarde, Don Carter compartió en su cuenta de Instagram un mensaje dedicado a su esposa: “Hoy me despido de mi amada Piru (Conchita), compañera de vida y mi mayor apoyo en cada paso de la vida y el trabajo”.
En la publicación, agregó: “Su partida deja un vacío inmenso en mí y nuestra familia, pero también un legado de amor y momentos inolvidables. Agradezco de corazón a mi familia, amigos y a cada uno de ustedes, por sus mensajes, su cariño y por acompañarme en este momento tan doloroso”.
El comediante también anunció que sus presentaciones serán reprogramadas: “Por estas circunstancias me vi en la necesidad de reagendar mis presentaciones para tomar el tiempo de despedirme y recuperar fuerzas. Pronto volveremos a encontrarnos para reír juntos”.
Entre los mensajes de apoyo, destacaron los de colegas como Javiera Contador, Pamela Leiva y Pau San Martín, además de fanáticos y de Carola Berríos, hija de “Conchita”, quien subrayó que el humorista “amaba con el alma” a su madre.