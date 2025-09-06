;

México. Encuentran el cuerpo de influencer asesinada junto a su esposo y sus hijos de 7 y 13 años

La creadora de contenido en TikTok tenía 32 años al momento de su deceso.

Alejandro Basulto

TikTok: @esmeraldafg222

En Jalisco fue localizado un crimen que conmocionó a México: la influencer Esmeralda Ferrer Garibay, conocida en TikTok como Esmeralda FG, apareció asesinada junto a su esposo y sus dos hijos, de 7 y 13 años.

El hecho ocurrió el 22 de agosto, aunque la identidad de la joven creadora de contenido, que contaba con cerca de 25 mil seguidores en redes sociales, se confirmó días después. Los cuatro cuerpos fueron encontrados en el interior de una camioneta abandonada en un taller mecánico, donde posteriormente se realizaron peritajes.

De acuerdo con las indagatorias, las víctimas eran originarias de Michoacán. El esposo de Esmeralda se dedicaba a la compra-venta de vehículos y a la producción de jitomate, línea de investigación que podría estar vinculada con el ataque.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense, donde tras las diligencias correspondientes fueron entregados a sus familiares.

En paralelo, la Fiscalía de Jalisco informó que su Unidad de Investigación Especializada en Homicidios Intencionales analiza material de videovigilancia del C5, con el objetivo de rastrear los movimientos de la camioneta antes de ser abandonada.

Inicialmente, la policía detuvo a tres hombres relacionados con el taller en el que estaba estacionado el vehículo. Sin embargo, fueron liberados al no existir pruebas suficientes que los ligaran directamente al asesinato múltiple, según informó Univisión.

Las autoridades señalaron que el ataque no habría tenido como objetivo directo a la creadora de contenido, sino a su esposo, aunque ella y sus hijos fueron víctimas colaterales.

