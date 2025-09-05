Revelan el sueldo que tendrá Alexis Sánchez en Sevilla: la diferencia con lo que ganaba en Udinese

El pasado lunes, Alexis Sánchez dio una de las grandes sorpresas en el cierre del mercado de pases en Europa al transformarse en nuevo refuerzo del Sevilla, luego de rescindir de manera anticipada su contrato con Udinese.

El tocopillano firmó contrato por una temporada con el cuadro andaluz, cumpliendo así su objetivo de permanecer en el “Viejo Continente” al menos en el corto plazo. Eso sí, tuvo que reducir de manera considerable sus pretensiones económicas.

De acuerdo a lo revelado por el medio español El Chiringuito, el delantero chileno cobrará un “salario” básico en el Sevilla, que es bastante inferior al acuerdo que tenía con Udinese.

En el cuadro de Friuli, Sánchez era uno de los mejores pagados del plantel, con un sueldo anual de 1,5 millones de euros (cerca de $1.642 millones de pesos chilenos).

Sin embargo, ahora recibirá poco más de un millón de euros al año (1.120 millones de pesos chilenos), cifra que podría aumentar en función de su participación y el rendimiento que tenga el equipo durante la presente temporada.

En principio, la dirigencia del Sevilla habría acordado un monto similar con el resto de sus refuerzos, especialmente con los que arribaron a última hora. Cabe recordar que el club español arrastraba problemas por superar el límite salarial impuesto por La Liga, lo que retrasó por varias semanas la inscripción del otro chileno en el equipo, Gabriel Suazo.