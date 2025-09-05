;

Revelan el sueldo que tendrá Alexis Sánchez en Sevilla: la diferencia con lo que ganaba en Udinese

El delantero chileno tuvo que reducir sus pretensiones económicas para fichar por el cuadro andaluz.

Bastián Lizama

Instagram @sevillafc

Instagram @sevillafc

El pasado lunes, Alexis Sánchez dio una de las grandes sorpresas en el cierre del mercado de pases en Europa al transformarse en nuevo refuerzo del Sevilla, luego de rescindir de manera anticipada su contrato con Udinese.

El tocopillano firmó contrato por una temporada con el cuadro andaluz, cumpliendo así su objetivo de permanecer en el “Viejo Continente” al menos en el corto plazo. Eso sí, tuvo que reducir de manera considerable sus pretensiones económicas.

Revisa también:

ADN

De acuerdo a lo revelado por el medio español El Chiringuito, el delantero chileno cobrará un “salario” básico en el Sevilla, que es bastante inferior al acuerdo que tenía con Udinese.

En el cuadro de Friuli, Sánchez era uno de los mejores pagados del plantel, con un sueldo anual de 1,5 millones de euros (cerca de $1.642 millones de pesos chilenos).

Sin embargo, ahora recibirá poco más de un millón de euros al año (1.120 millones de pesos chilenos), cifra que podría aumentar en función de su participación y el rendimiento que tenga el equipo durante la presente temporada.

En principio, la dirigencia del Sevilla habría acordado un monto similar con el resto de sus refuerzos, especialmente con los que arribaron a última hora. Cabe recordar que el club español arrastraba problemas por superar el límite salarial impuesto por La Liga, lo que retrasó por varias semanas la inscripción del otro chileno en el equipo, Gabriel Suazo.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad